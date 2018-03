Comença l'operació per redreçar els Drets

La transformació de la Baixada dels Drets començarà dilluns vinent. Tot el carrer es convertirà en una rampa contínua sense graons per suavitzar el desnivell que hi ha actualment a còpia de rampes. També es trauran les escales per accedir als habitatges i comerços. Es podrà fer a peu pla.

Es tracta d'una intervenció pressupostada en gairebé 700.000 euros, inversió que pagarà La Caixa per les càrregues urbanístiques de Fàbrica Nova. Les obres duraran 8 mesos i formen part de la transformació que està experimentant tot l'entorn de la Via de Sant Ignasi de Manresa, tal com ja ha anat avançant Regió7.

Durant els 8 mesos d'obres s'habilitaran itineraris per als vianants i es garantirà sempre el pas a peu així com l'accés als habitatges i als comerços. En ser un vial d'ús exclusiu de vianants, no hi haurà afectacions importants en la mobilitat. L'esquema bàsic de la proposta és convertir la Baixada dels Drets en una rampa. A banda i banda hi haurà replans d'accés a les diferents finques. A un cantó continuarà havent-hi una barana com fins ara, i a la part alta del carrer es crearà un petit amfiteatre, una placeta de lleure i miradors que segons l'Ajuntament de Manresa han de servir per «millorar sensiblement la qualitat urbana del carrer».

Seguiment arqueològic



Paral·lelament es renovaran les xarxes de serveis que passen pel carrer. La setmana passada ja s'hi van fer cales al paviment per localitzar-ne. A més a més es farà un seguiment arqueològic mentre durin els treballs d'excavació perquè és una àrea susceptible que hi hagi restes arqueològiques. Aquestes excavacions es duran a terme amb mètodes que minimitzin les vibracions sobre el terreny en tractar-se d'un carrer que es troba dins un dels àmbits històrics de la ciutat.

Segons l'Ajuntament de Manresa, la renovació de la Baixada dels Drets millorarà les prestacions del carrer amb relació a l'accessibilitat a través de l'esmentada rampa contínua i sense graons com ara, i permetrà renovar el paviment per adequar-lo als criteris d'urbanització del Centre Històric de Manresa. D'aquesta manera hi haurà continuïtat amb els carrers adjacents que s'han urbanitzat recentment, com el Joc de la Pilota.

Els paviments que s'utilitzaran seran bàsicament dos: lloses de pedra granítica i lloses prefabricades de formigó gris. A més a més es renovaran les xarxes d'aigua, llum, gas i clavegueram, i s'instal·larà una xarxa de reg per garantir el creixement de la vegetació que es plantarà, bàsicament espècies arbustives i enfiladisses.

L'àmbit d'actuació del projecte és de poc més de mil metres quadrats. Inclou la totalitat del carrer existent més les superfícies necessàries als dos extrems per tal de relacionar degudament la nova ordenació amb el seu entorn més proper.

Desnivell del torrent



La Baixada dels Drets és un dels principals nexes d'unió entre el Barri Antic i les Escodines, però entremig hi ha el torrent de Sant Ignasi, que fa que hi hagi el desnivell entre les dues parts de la ciutat. Els veïns de les Escodines havien reclamat durant anys que hi hagués un sistema d'escales o rampes mecàniques per salvar el desnivell i millorar la connexió amb el Barri Antic i, de retruc, amb el centre de la ciutat.

L'Ajuntament, però, va optar en el seu moment per resoldre aquest desnivell sense fer ús d'elements mecànics. Almenys no a la Baixada dels Drets. Sí que hi seran una mica més enllà amb els ascensors públics al carrer Remei de Baix, integrat a la nova residència de Sant Andreu, que es va inaugurar el dia 7 passat, i que connecta amb el Remei de Dalt; i amb el del carrer Santa Llúcia, que va a parar a la plaça Major i que ha d'estar enllestit aquest mateix mes.

El projecte de la Baixada dels Drets ha estat elaborat pel despatx d'arquitectura Batlle i Roig, expert en espai públic i paisatgisme (vegeu Regió7 del 20 de setembre del 2015), juntament amb l'actuació a la Via de Sant Ignasi.