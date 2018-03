L'entorn de la Via de Sant Ignasi canvia per les càrregues urbanístiques de Fàbrica Nova

La nova Baixada dels Drets forma part del projecte per renovar l'espai públic de tot l'entorn del museu i les piscines municipals, una ròtula de la ciutat que uneix els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, i que també forma part del pla estratègic ignasià Manresa 2022.

Dilluns començaran els treballs per reurbanitzar el carrer amb un pressupost de gairebé 700.000 euros. A principi de mes es van iniciar, també, les obres per reformar la Via de Sant Ignasi, des de la Baixada dels Drets fins a l'aparcament de les piscines municipals. Aquest projecte inclou eixamplar el carrer Vidal i Barraquer, el que hi ha davant de les piscines, i suposa una inversió d'1,2 milions d'euros.

Ja a final d'any és previst que es dugui a terme la reforma de la resta de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara, passant per l'avinguda Bertrand i Serra, davant la Fàbrica Nova. En aquest cas es tracta d'una inversió de 3,5 milions.

Tots aquests diners, més de 5 milions d'euros, surten de La Caixa per les càrregues d'urbanització de l'operació de Fàbrica Nova. És a dir, en contrapartida dels beneficis que pugui generar aquest espai, una part del qual és de la seva propietat.