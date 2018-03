L'Espai Roig convida el cubà Pedro Trigo a parlar de la política de Trump al seu país

L'Espai Roig (c. Mel, 8, 1er, Manresa) acollirà aquest dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, una xerrada de Pedro Trigo, coorganitzador al costat de Fidel Castro i d'Abel Santamaria de les cèl·lules insurreccionals que van participar en l'assalt a la caserna de Montcada, donant origen al moviment 26 de Julio que, posteriorment va culminar amb el triomf de la revolució cubana del 1959. L'acte porta per enunciat "La política de Trump cap a Cuba".

Trigo, de gairebé 90 anys, és el segon cop que visita la capital del Bages i aprofitarà l'ocasió per explicar al públic assistent diverses vivències recollides en el llibre "Conversando con Pedro Trigo López: semilla de Revolución", publicat per Alberto Valenzuela, que també assistirà a la taula rodona. Entre altres, s'hi debatrà l'efecte que estan tenint les polítiques intervencionistes de Trump a Cuba i a Llatinoamèrica. Hi participaran la Consul de Cuba a Barcelona, Yanira Reyes, i Ricard Sánchez, activista social i responsable de l'Asociaciació Catalana per la pau al Bages, que farà de moderador a la taula i que organitza l'acte amb l'Espai Roig.