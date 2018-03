El 2017 Manresa tenia inscrits 3.180 gossos i gats, més que mai i el doble que el 2009

Actualment, hi ha més gossos voltant per Manresa que fa un anys? Segons les dades censals de l'Ajuntament, sí. Molts més. El 31 de desembre del 2017 constaven inscrits al cens municipal un total de 3.181 animals de companyia: 2.699 gossos, 481 gats i una fura. Són més que mai, i més del doble que vuit anys enrere, el 2009, quan n'eren 1.530 (1.399 gossos, 130 gats i una fura). Des del 2011, l'augment anual dels animals inscrits ha estat imparable. Un 14% més del 2011 al 2012; un 42% més del 2012 al 2013; un 32% més del 2013 al 2014; un 31% més del 2014 al 2015; un 7% més del 2015 al 2016; i un 13% del 2016 al 2017.

Aquest increment constant dels animals de companyia que formen part del cens municipal també es nota, lògicament, en el cas de les altes anuals al cens, que han passat de 61 l'any 2008 (59 gossos i 2 gats) a 466 el 2017 (360 gossos i 106 gats). En nou anys s'han multiplicat per set.

En el cens total, la xifra dels gossos és visiblement superior a la dels gats, però, tal com posa de manifest el veterinari Jordi Sabaté (vegeu-ne l'entrevista), la realitat segurament és molt diferent. I és que molta gent no té el gat censat pel fet que no surt de casa.

Una obligació



Malgrat el que acabem de dir, en general, el fet que sigui obligatori tenir els animals de companyia censats i que la gent cada vegada en sigui més conscient probablement és el que explica l'increment esmentat al començament. Tal com consta en l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos, «les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a censar-los a l'Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de naixement o de 30 dies des de l'adquisició de l'animal. També hauran de comunicar en el termini de 30 dies els canvis de residència, la mort de l'animal o la modificació de les dades incloses en el cens. En el registre censal hi han de constar les dades d'identificació veterinària de l'animal, les de la persona posseïdora i altres dades que s'estableixin per via reglamentària. L'Ajuntament podrà aplicar les taxes que s'asse-nyalin en l'ordenança municipal corresponent. Quan disposi dels indicis suficients per atribuir la propietat o possessió de l'animal, podrà procedir, atorgant a la persona interessada un termini d'audiència de 10 dies, al seu cens d'ofici».



L'ordenança no només parla del tema del cens. Ni de bon tros. També inclou una sèrie de prohibicions relatives al tractament dels animals, com ara abandonar-los o mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higinenicosanitari, del benestar i de la seguretat de l'animal i del fet de no facilitar-los l'alimentació suficient. Per exemple, esmenta que «els animals de compa-nyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons», cosa que hi ha qui no té en compte massa sovint.

Sobre les deposicions



Alhora, i molt important, també especifica que «les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d'evitar en tot moment que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis». En aquest tema, tot i que s'han anat fent passes endavant, encara hi ha molta feina per fer. Si bé és veritat que cada vegada hi ha més gent que recull les deposicions, són poques les que compleixen un dels preceptes de l'ordenança. És a dir, que «són prohibides les miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà, excepte els elements destinats expressament a aquesta funció» i que «s'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats».

La inflexió del 2013



La de censar els animals és una obligació que durant molts anys no han complert la gran majoria de les famílies. En concret, un 80%. Fins al 2013. Aquell any hi va haver una inflexió important. Dels 120 animals censats el 2012 (110 gossos i 10 gats) es va passar a 488 (474 gossos i 14 gats) el 2013. El motiu va ser que l'Ajuntament va posar en marxa un descompte del 50% de la taxa de la inscripció entre els mesos de juny i octubre d'aquell any, i va donar resultats. A banda, va fer una campa-nya per incentivar la població a censar el seu animal de companyia. A partir del pic del 2013, les xifres es van mantenir en nivells importants. El 2014 es va batre el rècord dels animals censats, amb 525 en total, 425 gossos, 100 gats i una fura, l'única que consta inscrita actualment a Manresa. El 2015, en van ser 405; el 2016, 399; i l'any passat, 466.