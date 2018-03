Meandre renova la seva web, on es pot navegar per un mapa interactiu de l'Anella Verda

Meandre informa les persones interessades en els valors naturals i patrimonials del Pla de Bages que ja es pot accedir a la nova pàgina web de l'entitat ecologista. A banda de les pestanyes clàssiques de tota web, ja a l'inici, es pot accedir a temes considerats destacats per la seva actualitat o importància. Cita "el projecte eternament pendent de parc fluvial global del Cardener o camí del riu, l'estat del pla d'usos de la Torre Lluvià, l'ampliació del Parc de l'Agulla, i la preocupant alternativa 2 del nou POUM de Sant Fruitós, que podria convertir el poc que queda del Pla de Bages amb sol industrial per a més polígons vuits".

Com a novetat, "hem confeccionat un mapa interactiu del Pla de Bages on, a banda de poder accedir als itineraris de l'Anella Verda amb link a la web de l'anella, s'hi ha inserit quatre tipus de icona per a clicar i accedir a informació: en verd, els valors; en groc i amb una clau, els punts febles que caldria solucionar; en vermell i amb una ambulància, els punts que son o poden implicar una agressió o un risc important al medi natural o al patrimoni". Finalment, "ens hem permès unes icones blaves, amb copa inclosa, amb les quals es pot accedir a les petites o grans victòries guanyades al llarg dels anys i que sens dubte ens han animat a persistir".

L'entitat espera que "la gent de tot el Pla de Bages gaudeixi i utilitzi aquesta nova eina de informació i participi en la confecció d'aquest mapa interactiu i dinàmic. Aprofitem aquesta nota, per agrair a tots els socis i col·laboradors que fan possible la nostra tasca".