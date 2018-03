La PAHC ocupa CaixaBank de la plaça Major per aconseguir la condonació d'un deute hipotecari

Una trentena de membres de la PAHC Bages es troben concentrats hores d'ara a l'oficina que CaixaBank té a la plaça Major de Manresa. Els activistes demanen una solució per a Mourad, un membre de la plataforma, que, segons explica la PAHC en un comunicat, ha vist com, després de no poder fer front a la hipoteca, se subhastava casa seva, passant a mans de la mateixa Caixa, i com l'entitat bancària li continuava reclamant el deute. Per a tot això, la PAHC Bages reclama avui des de les oficines de plaça Major aconseguir una condonació total del deute del Mourad i un lloguer social al mateix habitatge on ara viu. LA PAHC avisa que "sense acord, no marxarem".

Segons la informació facilitada per la plataforma, Mourad va iniciar negociacions en diferents moments per tal d´intentar arribar a un acord dialogat amb la Caixa. L´any 2011 va perdre la feina i no podia fer front al pagament de la hipoteca. Aleshores va ser quan, segons la PAHC, va "deixar de pagar la hipoteca per poder portar un plat de menjar a casa seva". Aquell mateix any, i sempre segons la PAHC, "va voler negociar amb La Caixa una possible dació en pagament, i la resposta va ser una porta tancada a qualsevol opció que pogués fer la vida més sostenible" a Mourad.

La PAHC denuncia que, finalment, "el 2016 es va subhastar la casa on viu Mourad i va ser la mateixa Caixa qui se la va adjudicar, sense abans d'arribar a cap acord amb ell"; i "a sobre, li reclama un deute al Mourad".

Per a tot això, els activistes de la PAHC Bages reclamen "una condonació del deute i un lloguer social al mateix habitatge". Afegeixen que "no és cap demanda impossible per a una entitat que compta beneficis a milionades d´euros i, que quan cal, canvia la seu social de lloc per tal de

mantenir les seves quotes de poder". La Plataforma detalla que "durant els últims mesos hem aconseguit que CaixaBank hagi posat sobre la taula l´opció del lloguer social per a Mourad, però mantenint el deute".