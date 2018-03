El punt públic de càrrega de cotxes elèctrics passa el 93% del temps desocupat

El març del 2015 es va posar en marxa el que fins avui és l'únic punt públic de recàrrega de vehicles elèctrics que hi ha a Manresa, al carrer Bertran de Castellbell, al costat de la Universitat Politècnica. Tres anys després només passa el 7% del temps ocupat, menys de 2 hores al dia.

Segons informació facilitada per l'Ajuntament de Manresa, dels primers 63 dies del 2018 ha estat utilitzat 107 hores, el que suposa que el 93% del temps ha estat desocupat.

En el període analitzat l'han fet servir 20 usuaris, dels 40 que tenen targeta per utilitzar-lo,i s'han comptabilitzat 73 operacions de càrrega.

Els usuaris han carregat un total de 748 kwh durant les 107 hores que ha estat en servei. El temps mitjà de càrrega es d'una hora i mitja, i l'energia mitjana de càrrega és de 10 kwh.

Aparcar gratis a la zona blava



Els propers dies l'Ajuntament de Manresa anunciarà que els cotxes elèctrics podran aparcar de franc a la zona blava de la ciutat.

Després de realitzar treballs tècnics de software amb els nous parquímetres, el sistema ja està gairebé a punt i la gratuïtat es posarà en marxa els propers dies.

D'aquesta forma es donarà compliment a l'anunci realitzat pel regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, durant la presentació de l'Ecoviure de l'any passat.

Es tracta d'una iniciativa per incentivar l'ús d'aquest tipus de vehicles. Hi podran aparcar un màxim de dues hores, tal com està regulat actualment.

Serracanta també va informar que s'estava treballant en la instal·lació de punts de càrrega ràpida a la via pública.