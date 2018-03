S'entreguen els premis als guanyadors del concurs de vídeos curts per combatre l'absentisme escolar

Avui dimecres 21 de març ha tingut lloc l'entrega de premis del concurs de curtmetratges ´A l´Insti: vine avui, torna dema?´, una acció que tenia com a objectiu donar valor a l´a ssiste?ncia als centres educatius d´ensenyament obligatori, tot remarcant els valors i aprenentatges positius que els i les adolescents adquireixen quotidianament durant el seu període escolar. Després de la deliberació del jurat, que ha comptat amb l'assessorament del periodista manresà Marc Serena, l'aula flexible de 3r d'ESO de l'Institut Pius Font i Quer i la classe d'optativa de programació de 3r d'ESO de La Salle Manresa han guanyat, ex aequo, aquest certamen.

En un acte celebrat a la seu de Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, el conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha felicitat les persones participants pel seu esforç en la realització dels vídeos i els ha encoratjat a agafar el futur amb les seves mans i ser conscients de la importància d'aquesta etapa. "Heu d'aprofitar i exercir el vostre dret a l'educació: el període escolar és molt important per construir el vostre futur professional i créixer com a persones", ha dit Marañón davant dels nois i noies assistents.

De la seva banda, la regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, ha felicitat també els alumnes participants i als guanyadors pel seu treball i ha remarcat que la iniciativa té l´objectiu de d´ajudar els estudiants a "prendre consciència de la importància d´assistir a classe" per establir les bases del seu futur personal i professional. La regidora considera que el protocol és una eina molt rellevant per tal de prevenir l´absentisme, especialment a secundària, quan aquesta problemàtica es fa més evident.

Aquesta actuació, emmarcada en el protocol per a la prevenció i la intervenció en l´absentisme escolar a la comarca del Bages, volia potenciar la creativitat i participació de l´alumnat i, alhora, implicar-los directament en les tasques de dinamització i sensibilització sobre la importància de l´èxit escolar com a factor de cohesió social. El concurs, a més, es va centrar en la darrera etapa d'educació secundària, on el percentatge de casos d'absentisme és més elevat que a la resta de cursos escolars, arribant al 3% del total d'alumnes matriculats.



Protocol per a la prevenció i la intervenció en l´absentisme escolar a la comarca del Bages



El protocol és coordinat pel Consell Comarcal del Bages i l´Ajuntament de Manresa, i compta amb la implicació de diferents professionals d´àmbits molt diversos que treballen en xarxa per detectar i intervenir l´absentisme, com centres educatius i serveis socials, fins a la intervenció, com a darrer recurs, de la Fiscalia de Manresa-Igualada en els casos més greus. Tot i que el fenomen de l´absentisme escolar al Bages no és numèricament elevat, sovint va acompanyat d´altres indicadors de risc social i de la possibilitat d´abandonament escolar prematur i processos de precarització i exclusió del món laboral dels adolescents absentistes. Per a més informació del protocol, podeu consultar aquest document.

Des del Grup Motor del protocol, encarregat d'impulsar i dissenyar aquesta iniciativa, es valorarà i analitzarà el resultat d'aquest concurs amb la voluntat de seguir millorant i treballant per difondre de manera eficaç els valors i aprenentatges positius que aporta a infants i adolescents el fet d´assistir als centres educatius i prevenir l´absentisme escolar.