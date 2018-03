Trenta persones a la segona formació de la Seu

?La segona jornada de formació de la Seu de Manresa, organitzada per la parròquia i el bisbat de Vic amb la idea d'ampliar la formació dels guies del temple -de l'Oficina de Turisme- de cara a les visites que hi porten a terme, va aplegar una trentena d'inscrits. A la primera jornada hi van anar 28 persones. Els dos dies de formació, pensats especialment per als guies locals però oberts al públic en general que estigués interessat en el monument, han servit per donar a conèixer tant el contingut com el continent de la basílica de la Seu.