150 botiguers del Centre Històric fan guardiola per al nou hospital de dia

arxiu particular

Aportació a la capsa de Tarannà Cosmètica Natural, al carrer Nou arxiu particular

Prop de 150 botiguers del Centre Històric de Manresa han volgut fer costat a la campanya que ha impulsat la Fundació Althaia per recaptar diners per a les obres de millora de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia, que té com a padrí l'entrenador de futbol santpedorenc Pep Guardiola.

Aquest dilluns ha arrencat la 2a Setmana del Comerç, que se celebra a tot Catalunya i, enguany, des del Centre Històric de Manresa s'han volgut sumar esforços amb la Fundació Althaia per tal de recaptar fons per al nou hospital de dia. Amb aquest objectiu i sota el lema «El petit comerç dóna vida!», una bona part dels comerços del Centre Històric de la ciutat tindran una capsa-guardiola fins al proper 19 d'abril en els seus establiments amb la finalitat de recollir aportacions entre la clientela.

El nou hospital de dia comportarà una inversió de 2.010.000 euros, que serviran per guanyar espais amb llum natural, de manera que els pacients, visitants i personal no estiguin en entorns que depenguin de la llum artificial. Passarà de tenir 231 m2 a tenir-ne 824; de disposar de 9 m2 per persona a disposar-ne 31; i de 8 llits i 12 butaques a 10 llits i 19 butaques, respectivament. La incidència del càncer ha fet que a Althaia l'hospital de dia d'oncologia hagi fet el salt d'acollir 5.360 sessions el 2006 a 8.840 el 2016.