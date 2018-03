Acció de la PAHC Bages per exigir la condonació d'un deute i lloguer social

Una trentena de membres de la PAHC Bages es van concentrar aquest dimecres al migdia a l'oficina que CaixaBank té a la plaça Major de Manresa. Els activistes reclamaven una solució per a Mourad, una persona que, segons explicava ahir la PAHC, ha vist com, després de no poder fer front a la hipoteca, se subhastava casa seva (situada a Manresa) i passava a mans de la mateixa Caixa, i com l'entitat bancària li continuava reclamant el deute. Per a tot això, la PAHC Bages demana aconseguir una condonació total del deute del Mourad i un lloguer social al mateix habitatge on ara viu.

Segons asseguarava la plataforma, Mourad va iniciar negociacions en diferents moments per intentar arribar a un acord amb La Caixa. L'any 2011 va perdre la feina i no podia fer front al pagament de la hipoteca. Aleshores va ser quan, segons la PAHC, «va deixar de pagar la hipoteca per poder portar un plat de menjar a casa seva». Aquell mateix any, i segons la PAHC, «va voler negociar amb La Caixa una possible dació en pagament, i la resposta va ser una porta tancada a qualsevol opció que pogués fer la vida més sostenible a Mourad».

La PAHC denuncia que, finalment, «el 2016 es va subhastar la casa on viu Mourad i va ser la mateixa Caixa qui se la va adjudicar, sense abans arribar a cap acord amb ell». «A més, li reclama un deute», afegiex la Plataforma.

Per a tot això, els activistes reclamen «una condonació del deute i un lloguer social al mateix habitatge». Afegeixen que «no es tracta de cap demanda impossible».

Dimecres a la tarda van sortir de l'oficina tot esperant que divendres es portin a terme nous contactes per arribar a un acord.