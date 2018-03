Alumnes del Pius organitzen una ruta de descoberta dels ponts de Manresa

Arxiu Particular

Alumnes de 3r d´ESO de l´institut Pius Font i Quer de Manresa estan realitzant un crèdit de síntesi que permetrà organitzar un recorregut per als nens i nenes de 1r d'ESO d'aquest mateix institut, l'11 de juny. Durant el recorregut hi hauran fites amagades que hauran de trobar seguint el mapa que els hi lliuraran. L'activitat gira entorn de la descoberta dels alumnes dels ponts del municipi.

L'activitat ha estat batejada com a "Més ponts i menys murs". El recorregut començarà a les 9 del matí però els alumnes arribaran a la sortida a les 8:40. Els vint minuts que sobren es farà una xerrada on s´explicarà el funcionament de la cursa i les normes. La cursa durarà aproximadament dues hores durant les quals els participants intentaran trobar unes fites amagades pel recorregut.

Com que el punt central d´aquest joc són els quatre ponts de Manresa, es farà algun joc de pistes relacionat amb la història perquè els alumnes pensin i intentin resoldre els enigmes plantejats per tal de complir el seu objectiu.

Oberta al públic

La voluntat és que la cursa no només es faci el dia 11 de juny, sinó que més endavant sigui oberta al públic.

La preparació de l'activitat ha començat aquesta setmana. Tenint en compte el fil conductor de Manresa Capital Cultural que té a veure amb els ponts, l'activitat gira entorn de la descoberta dels alumnes dels ponts del municipi.

El Pius també es vincula a l'activitat de diferents centres educatius anomenada Apadrina un monument, en la què un centre educatiu es 'fa càrrec' de conèixer valors patrimonials del seu entorn. En aquest cas els ponts de la Reforma, Sant Francesc, Pont Vell i Pont Nou.

Les activitats realitzades es fan sota la nova metodologia d'aprenentatge per projectes o per competències, dirigides per un grup de professors que es formen en la Xarxa de competències (centres en pro de noves metodologies i de l'aprenentatge competencial).

L'activitat consisteix en el coneixement dels ponts, l'entorn i el patrimoni, perquè aquests alumnes s'acabin fent responsables i creïn des de zero una ruta de descoberta per l'entorn, adreçada a altres alumnes, amb un funcionament similar (però no competitiu) a les curses d'orientació.

