El Banc de Sang de Manresa s'afegeix a la campanya de donació de Setmana Santa

El banc de sang de Manresa s'ha afegit a la campanya que ha organitzat a les portes de Setmana Santa el Banc de Sang i Teixits. Amb el lema "Vine a donar sang i estaràs més feliç que unes Pasqües", convida els donants a fer aquest gest altruista. La campanya s'ha llançat coincidint amb què el 20 de març ha estat decretat el Dia Mundial de la Felicitat per l'ONU. A més a més, es fa coincidint amb les portes de Setmana Santa perquè és un moment en què les donacions baixen però les necessitats dels hospitals es mantenen.

A la seu fixa del banc de sang Manresa a l'Hospital Sant Joan de Déu, la campanya es concentrarà del dilluns dia 26 fins al dimecres dia 28 de març, de les 11 del matí a les 3 de la tarda i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. A banda, el dissabte 31 de març, la unitat mòbil s'instal·larà a la plaça de Crist Rei, de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.



Un 9,3 de satisfacció



Donar sang és un gest altruista que produeix una gran satisfacció als donants. Així ho demostren les enquestes que el banc de sang fa regularment als donants: valoren amb un 9,3 la satisfacció que senten després de donar. Per això, el 20 de març, el Dia Mundial de la Felicitat segons les Nacions Unides, el considerem també el dia del donant i l'escollit per iniciar la campanya de Setmana Santa "Vine a donar sang i estaràs més feliç que unes Pasqües".



Més accidents de trànsit



Com sol passar en tots els períodes de vacances, les reserves baixen pel canvi d'hàbits de la ciutadania. Cada any, durant la Setmana Santa van a donar sang un 20% menys de persones del que és habitual. Aquest fet coincideix amb un major risc d'accidents de trànsit perquè hi ha més desplaçaments. El 30% de les donacions es fa servir per a accidents, com els de trànsit. Per això és important tenir reserves suficients també en períodes com Setmana Santa.