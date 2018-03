La Bonavista, la zona blava i la participació centren els retrets en el Consell de Ciutat

La Bonavista, la zona blava i la participació ciutadana van centrar els retrets del públic assistent al ple del Consell de Ciutat, el màxim òrgan de participació ciutadana a Manresa. De la seixantena de persones que van acudir a l'auditori de la Plana de l'Om, una desena eren regidors de l'equip de govern.

Sobre la Bonavista i els canvis de mobilitat aplicats a l'entorn es va criticar la senyalització existent –tant per la confusió que genera com per l'excés d'indicacions–; la velocitat dels vehicles que circulen per la carretera del Pont de Vilomara que propicia l'augment del volum de trànsit pel carrer de Sant Cristòfol i l'allargament d'itineraris que s'ha generat en vials puntuals.

La resposta del regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, va ser que era massa d'hora per valorar les modificacions en un espai que abans era molt complicat però que els conductors havien hagut d'interioritzar durant dècades; que s'estava controlant amb un radar la velocitat dels vehicles a la carretera del Pont de Vilomara, que es millorarà el paviment del carrer de Sant Cristòfol –un vial que es veurà descarregat de trànsit quan s'obri l'avinguda dels Països Catalans– i que les indicacions eren nombroses perquè es tracta d'un punt neuràlgic de la ciutat.

Serracanta va admetre que el conjunt de modificacions introduïdes havia allargat itineraris, però ho va justificar pel fet que l'anàlisi global de la mobilitat al sector afavoria molta més gent que no pas perjudicava i calia valorar l'operació globalment. També va obrir la porta a introduir més modificacions si es comprovava que encara es podia millorar més.

A la reclamació d'informació sobre l'impacte de les modificacions de la zona blava, Serracanta va demanar més temps per poder fer públiques dades fiables sobre l'ocupació de les noves places i els efectes sobre la mobilitat que ha tingut la reordenació d'espais, la rebaixa de preu i l'aplicació de dues tarifes diferents.

L'incompliment dels terminis fixats per dotar Manresa d'un nou reglament de participació ciutadana va ser un altre punt que es va posar sobre la taula. El públic va advertir que si una sessió important com és el ple del Consell de Ciutat congregava tan minsa assistència no era per manca de crítiques ciutadanes al govern, sinó per la ineficàcia dels mateixos processos que desincentivaven la participació de la ciutadania.

En aquest cas va ser el regidor de l'àmbit, Pol Huguet, l'encarregat de respondre i ho va fer dient que es treballava intensament i que era una posició política compartida entre govern i oposició que no seria el calendari el que manaria sinó la consecució de punts d'acord sobre les modificacions que s'haguessin d'introduir per millorar-lo.