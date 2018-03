La pregunta és: «Volem conèixer el perquè i el per a què de les coses?». Si la resposta és afirmativa, és que encara tenim curiositat, que és el motor del coneixement i el que ha fet avançar la humanitat fins a l'actualitat. En cas contrari, s'imposa una altra pregunta: «Per què hem perdut la curiositat?». Possiblement perquè considerem que no som creatius i ens menystenim, reflexiona la professora d'enginyeria química de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa i directora de l'Exploratori de Recursos de la Natura, Dolors Grau.

Aquest dimecres va protagonitzar la primera de les xerrades «UPC Manresa: 75 anys divulgant recerca científica», un cicle que serà protagonitzat per professors de la universitat manresana que fan investigació. Grau va compartir amb el públic «experiències i idees que he anat acumulant a base d'anys».

Segons el seu punt de vista, és gràcies a la curiositat, amb la qual es neix però que es pot arribar a perdre si no es cuida, i al pòsit de coneixements previs que s'han acumulat al llarg de la història el que ha fet que la societat avanci fins a l'actualitat.

Va posar exemples. Isaac Newton, a més a més de formular la llei de la gravetat, també va ser qui va descobrir la llum blanca arran de l'observació de l'arc de Sant Martí. Avui en dia s'utilitzen partícules de llum en forma de làser per lluitar contra el càncer. «Ha valgut la pena», va remarcar.

Com si fos en una de les seves classes, Grau va passar del món dels colors a l'aigua; de la ciència, que és el que ens ajuda a entendre la natura», a la tecnologia, «que imita molts processos de la natura»; de reclamar la necessitat d'un món més sostenible a reivindicar el paper de les dones científiques oblidades per la història. Fins arribar a la Quarta Revolució Industrial a la qual estem abocats. L'era de l'automatització (robots) i la digitalització.

Grau va afirmar que el pensament crític i la creativitat «ens distingirà» de les màquines, però va alertar que d'aquí al 2025, i això és ara, creixeran les demandes de professions de ciències, tecnologia, enginyeria, art entès com un tot i i matemàtiques (STEAM). «Caldran professionals que ara no tenim» i amb noves habilitats, com sobretot el coneixement flexible i la intel·ligència emocional per poder treballar en grup. Grau va expressar el seu temor a un món encara més masculinitzat en l'àmbit STEAM perquè hi ha poques dones que estudiïn tecnològiques. «I això pot ser un drama si no ho capgirem ràpidament», va sentenciar.