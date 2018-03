Crítiques al manteniment, els pilons de la Sagrada Família i la manca de carrils bici

Amb aplaudiments i en un ambient relaxat és com va transcórrer el ple del 13è Consell de Ciutat. Els representants de CDC i ERC, amb l'alcalde Valentí Junyent al capdavant, van fer una densa exposició de la feina de govern realitzada durant l'any 2017 i de les previsions per al 2018. Però també hi va haver crítiques a la manca de manteniment de la via pública, als nous pilons de la carretera del Pont de Vilomara, a la situació dels carrils bici, a la manca d'espais adequats per a dones maltractades i a l'absència d'un observatori social.

La necessitat de dotar de marcs més estables a les finances municipals i d'impedir que hi hagi qui s'aprofiti del sistema de garanties socials precisament perquè perjudiquen els que sí que necessiten els ajuts van ser altres temes que els ciutadans van voler posar sobre la taula. A l'hora d'aportar respostes s'hi van sumar els regidors Josep Maria Sala, Àngels Santolària i Marc Aloy.

Es va recordar que enguany hi torna a haver 1 milió d'euros per al pla de millores a la via pública (200.000 euros dels quals per als parcs infantils a proposta del PSC), que s'està treballant en el tema dels pilons, que sempre que hi ha oportunitat s'aprofita per obrir un carril bici (com ha passat amb l'enllaç amb el nucli de Viladordis), que el nou alberg social no seria un espai adequat per a dones maltractades (perquè quan han de ser protegides l'habitatge que se'ls proporciona té una ubicació secreta) i que s'està treballant en l'observatori social i, també, en un observatori de la infància.

El govern es va mostrar completament d'acord a no acumular precarietat financera perquè el que vingui darrere l'hagi d'assumir i a filar tan prim com es pugui amb els recursos disponibles.