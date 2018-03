La CUP de Manresa crida a oposar-se als nous comptadors de la llum

La CUP de Manresa ha fet públic un comunicat en el què anima els ciutadans a negar-se a la instal·lació dels nous comptadors digitals que duu a terme Endesa i a articular una resposta col·lectiva.

La formació política vol mostrar el seu suport a la botiga manresana La Magrana que, d'acord amb la seva pràctica per una vida saludable, s'ha negat a canviar-se el comptador analògic per un de telegestionat, al·legant, entre d'altres, que no existeix una garantia real que la contaminació electromagnètica que generen aquests comptadors no sigui perjudicial per a la salut.

La CUP ha recordat que el passat novembre, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat una moció que anava en aquesta línia. La moció qüestionava aquests nous comptadors, al·legant que existeix un gran nombre d'estudis científics que avalen el perjudici per la salut que pot suposar l'exposició als camps electromagnètics que generen aquests comptadors. En conseqüència, un dels acords de la moció instava a la Generalitat i al govern de l'Estat a "paralitzar de manera preventiva" la instal·lació d'aquests comptadors.

Suport jurídic

A més, considera "incomprensible" que, després d'haver aprovat aquesta moció, l'equip de govern encara no s'hagi posat en contacte amb els propietaris de la botiga La Magrana per tal d'oferir-los tot el suport jurídic i, en definitiva, tot el suport necessari per solucionar aquesta injusta situació. "Creiem que després de l'aprovació de la moció no hi ha excuses que valguin per no fer costat a totes aquelles manresanes i manresans que decideixin oposar-se a la instal·lació del comptador telegestionable", afirma la CUP.

Finalment, remarca que "Endesa té el monopoli dels comptadors intel·ligents, ja que en la seva xarxa de distribució només permet la instal·lació dels fabricats per Enel. Novament, veiem com les grans empreses elèctriques, amb connivència amb l'estat espanyol, no en tenen prou augmentant les factures mes rere mes sinó que, a més, segueixen prenent mesures per incrementar els seus beneficis encara que sigui, fins i tot, a costa de la nostra salut".