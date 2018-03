Fins passat Setmana Santa no hi haurà informadors fent preguntes a peu de contenidor

L'Ajuntament va presentar el novembre de l'any passat una nova campanya que té per objectiu augmentar el reciclatge de l'orgànica per part de la ciutadania. Entre altres accions inclourà la presència d'agents ambientals al costat dels contenidors per informar i fer preguntes a les persones que hi vagin a tirar la brossa. Aquesta acció es va dir aleshores que entraria en funcionament a final d'any, però a hores d'ara encara no ho ha fet. Demanat per aquest diari, l'Ajuntament ha informat que ha quedat ajornada fins passada la Setmana Santa.

Segons les fonts del consistori, «el tema s'ha gestionat amb una empresa que farà els treballs, i s'ha ajustat les tasques concretes i també el calendari. Les tasques es faran durant unes quantes setmanes seguides, i era convenient que no agafés Setmana Santa pel mig; per això s'ha deixat per a just després». Han remarcat que «s'ha de tenir en compte que just ara és quan hi ha hagut les partides actives del pressupost del 2018, que aquest any es va aprovar un mes més tard», a final de gener i no el desembre, com és habitual. Això vol dir que fins ara no hi ha hagut els diners per posar-ho en marxa, tenint en compte que si bé la Diputació de Barcelona atorga una subvenció per al Pla Local de Prevenció de Residus, el tema dels educadors es finança amb recursos propis de l'Ajuntament de Manresa.

El 60% de ciutadans no recicla



Es calcula que a Manresa el 60% de ciutadans encara no recicla l'orgànica correctament i l'estadística està completament estancada. De fet, tal com va informar aquest diari (edició del 6 de setembre del 2017), els darrers anys, a Manresa, la recollida d'orgànica no ha parat de baixar. La campanya de l'Ajuntament amb el missatge «Separa l'orgànica» pretén millorar aquestes dades anant a les zones de contenidors a informar a través d'educadors ambientals dels beneficis per al medi ambient i per a la ciutat de fer correctament aquesta aportació col·lectiva. De moment, aquesta part de la campanya no ha començat.