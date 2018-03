Manresa apagarà els llums de la Seu, la Cova, l'Ajuntament, el Pont Vell i el Pont Nou

Un any més, la ciutat de Manresa s'adhereix a "L'Hora del Planeta", una iniciativa promoguda pel World Wide Fund for Nature (WWF) a nivell mundial que consisteix en una apagada elèctrica voluntària en llars, edificis, monuments i empreses per demostrar un suport global a l'acció contra el canvi climàtic. L'apagada es farà aquest dissabte, 24 de març, entre 2/4 de 9 i 2/4 de 10 del vespre i s'emmarca en el conjunt d'accions que promou la ciutat per fomentar la sostenibilitat.

En concret, l'Ajuntament de Manresa apagarà l'enllumenat ornamental dels edificis i monuments més emblemàtics de la ciutat: la Basílica de la Seu, el Santuari de la Cova, el Pont Vell, el Pont Nou i la façana de la casa consistorial.

Es tracta d'una acció que implica milions de persones, ciutats, empreses i organitzacions cíviques de tot el món, que apaguen els llums dels seus edificis i monuments el mateix dia i a la mateixa hora, per demostrar un suport global a la lluita contra el canvi climàtic.

A Catalunya, desenes de poblacions deixaran els seus edificis i monuments més emblemàtics a les fosques per donar suport a la iniciativa. Aquesta acció té com objectiu principal conscienciar a la societat de prendre mesures contra el canvi climàtic i les emissions contaminants, així com la necessitat d'estalviar energia i reduir la contaminació lumínica, evitant que augmenti la temperatura del planeta produint danys irreversibles a l'economia i a la salut.



Manresa, contra el canvi climàtic.

Aquesta és una acció més de les que Manresa realitza per fomentar la sostenibilitat i contribuir a lluitar, en la mesura del possible, contra el canvi climàtic global. Actualment, l'Ajuntament està elaborant el PAESC (Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima) per ajudar a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

Durant el ple municipal del abril de 2016 es va aprovar per unanimitat de tots els grups l'adhesió al Nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, en el que la ciutat de Manresa es compromet que a l'any 2030 s'haurà reduït com a mínim un 40% les emissions de CO2.



Enllumenat públic

Manresa ha rebut un ajuda del IDAE (crèdit sense interessos) de 1.990.166,42 euros per la substitució de 3.722 lluminàries de Vapor de sodi (color groc) per noves lluminàries de tecnologia LED (color blanc) amb estalvi de anual de 1.096.057 kWh i que evitarà el llançament de 358 tones de CO2.