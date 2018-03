Els carrers Viladordis i Vidal i Barraquer tindran un únic sentit de direcció cap a la Via Sant Ignasi a partir de dimarts

A partir de dimarts vinent, dia 27 de març, les obres d'urbanització que es porten a terme a l'entorn de les Piscines Municipals ja tindran afectacions importants en el trànsit. Tal com han informat els regidors Marc Aloy i Jordi Serracanta aquest migdia de divendres en roda de premsa, l'inici de les obres per fer la vorera i la calçada més properes a les Piscines Municipals, una vegada traslladat l'aparcament de les piscines, executat l'enderroc del mur extern que hi havia al recinte i fet el canvi de les línies dels serveis existents, obligaran a tallar l'accés al carrer de Vidal i Barraquer des de la Via de Sant Ignasi, de manera que aquest vial tindrà un sentit únic de circulació des del carrer de Viladordis fins a la Via de Sant Ignasi (sense estacionament). El mateix passarà pel que fa al carrer de Viladordis, que només serà de baixada a partir de l'avinguda de Francesc Macià. Aquesta afectació s'allargarà fins a final d'abril. Actualment es traballa en els fonamets del nou muret per tancar el recinte de les piscines.

Quan aquesta meitat del carrer del Vidal i Barraquer estigui acabada i entri en funcionament, es començaran els treballs de l'altra meitat del vial, la més propera al Museu Comarcal. Aquesta nova fase es preveu que s'acabi del tot a final de juny. Aleshores, començarà la tercera fase de l'actuació, la urbanització del tram de la Via de Sant Ignasi entre la Baixada dels Drets i el carrer de Vidal i Barraquer.

Les obres anunciades avui també tindran afectacions en la parada d'autobusos del carrer de Vidal i Barraquer, que es traslladarà a l'espai d'estacionament al costat de l'entrada de les Piscines Municipals. Es canviaran les àrees de residus del carrer de Viladordis i la zona de càrrega i descàrrega es traslladarà de la Via de Sant Ignasi 45 a la número 44.

Aloy ha recordat que aquest dilluns, 26 de març, també començarà una altra obra important, que és la de la Baixada dels Drets. En aquest cas, no hi haurà afectacions per als vianants, per als quals, ha informat, s'adequaran uns passos perquè hi puguin transitar.