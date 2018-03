Jocs perillosos al nou parc de la Bonavista de Manresa

Arxiu particular

Infants enfilats a les estructures metàl·liques del parc de la Bonavista de Manresa Arxiu particular

Al nou parc de la Bonavista de Manresa els infants han trobat una perillosa forma de divertir-se. Veïns del sector han alertat que nenes i nens pugen a les estructures de metall instal·lades amb el risc evident de caure i fer-se mal.

Asseguren que passa cada tarda des que es va inaugurar el parc. Les estructures a les quals s´enfilen són el tercer intent de l´Ajuntament de generar cortines vegetals sobre suport metàl·lic a l´espai públic. El primer intent va ser a la mateixa Bonavista l´any 2006, quan el parc ocupava espai que ara forma part de la rotonda i era envoltat de reixes per on havien de créixer plantes enfiladisses que havien de resguardar els usuaris del brogit del trànsit. Onze anys després, les gàbies, que ara reapareixen, van ser retirades sense que s´hagués format cap cortina vegetal. El segon intent va ser a la plaça de Catalunya, on les reixes van provocar tal rebuig ciutadà que es va decidir, mitjançant una consulta popular, treure-les.