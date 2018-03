Josep Alabern deixa la gerència d'Aigües de Manresa després de 37 anys

Josep Alabern Valentí (Manresa, 17 de juliol del 1941) deixarà el timó de l'empresa municipal Aigües de Manresa el 30 de juny, 17 dies abans de complir els 77 anys. Es jubilarà després de 31 anys com a gerent de l'empresa. L'únic que hi ha hagut des que l´1 de gener del 1982 la Junta d´Aigües Potables de Manresa va deixar pas a Aigües de Manresa.

L'anunci s'ha fet en una roda de premsa que ha comptat amb la presència de membres del comitè de treballadors d'Aigües de Manresa, que asseguraven que no havien estat informats d'aquest canvi important al capdavant de l'empresa i que ho van voler escoltar de primera mà.

L'alcalde de Manresa ha explicat que el relleu es duia a terme per la jubilació del que ha estat la figura clau de la gestió de l´aigua a la ciutat i a la comarca, i ha estat ànima impulsora d´iniciatives estratègiques com el Centre Tecnològic de Manresa o la societat Projectes Territorials del Bages.

El consell d'administració de l'empresa municipal, presidit per l'alcalde, té previst aprovar el dimarts 27 les bases del concurs públic que s'obrirà per designar una persona que ocupi la seva plaça.

L'alcalde Valentí Junyent li va agrair "l'esperit de col·laboració permanent" i la "capacitat per mantenir la gestió pública" d'un bé tan preuat per Manresa com és l'aigua.

Al seu torn, Josep Alabern va afirmar irònicament que en aquell moment passava "a millor vida" i que es comprometia "a seguir al servei de la ciutat". Va recordar que al llarg de la seva trajectòria havia treballat al servei de set alcaldes diferents i "sempre els he estat lleial". Va voler donar les gràcies als presidents i als membres dels consells d'administració que ha tingut l'empresa municipal des del 1981, als treballadors i a tots els que han fet possible que "Manresa sigui la capital del servei públic d'aigua".

Sobre el seu substitut, l'alcalde va voler deixar clar que el director-gerent de l'empresa municipal no és un càrrec de confiança, així que s'havia optat per obrir un procediment reglat transparent per cobrir la plaça que quedava vacant i ha establert un símil amb el concurs públic que hi ha obert en aquests moments per triar nou rector de la UVic-Universitat Central de Catalunya.



El Senyor de les Aigües

Josep Alabern, enginyer industrial, va ser director tècnic de la Junta d´Aigües Potables de Manresa entre el 1969 i el 1980.

Va formar part de la comissió de municipalització que va portar la creació d´Aigües de Manresa, S.A, que va començar a dirigir el 1981.

Des del 1980 ocupa el càrrec de secretari de la Junta de la Sèquia de Manresa. Va ser fundador el 1991, com a president de la Delegació del Col·legi d´Enginyers Industrials, de la Fundació Privada Consell Tecnològic del Bages (avui CTM Centre Tecnològic). I impulsor l´any 1992 de la Fundació Privada per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa i, des de 2011, vicepresident de la Fundació Aigu?es de Manresa-Junta de la Sèquia.

Vocal del Consell d´Administració de Gestió Integral d´Aigües de Catalunya des de l´any 2001. Vicepresident segon de l´Agrupació de Serveis d´Aigua de Catalunya des de l´any 2009. Vicepresident del Consell d´Administració de Projectes Territorials del Bages des del 2006.



Va néixer al carrer Llibertat número 6 quan era General Sanjurjo. El seu pare treballava els camps que tenia al final del carrer, on ara hi ha La Salle. També conreava una vinya a prop del camí de l´Aigua. Ell ajudava la família a collir el raïm, posar-lo en un carro i dur-lo a Santpedor.



Fill de pagès, s´enorgulleix del fet que el seu pare, quan calçava el blat de moro, feia els solcs més rectes. Als 10 anys es banyava a la Sèquia. Explica que ell va ser un privilegiat i va poder estudiar enginyeria perquè a casa seva es llevaven per anar a treballar a les 4 de la matinada i feien feina fins a les 10 de la nit.