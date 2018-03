L'Ajuntament va aprovar una moció a favor de paralitzar la instal·lació dels nous aparells

Cal recordar que l'Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat, el 16 de novembre passat, una moció defensada per una representant de la plataforma Stop Comptadors que insta els governs de la Generalitat i de l'Estat a paralitzar la instal·lació dels nous comptadors telegestionables per possibles efectes negatius sobre la salut.

Isabel Canudas defensa que «els ajuntaments poden fer coses per ajudar-nos. No està tot perdut contra Endesa i les companyies elèctriques».



La CUP reclama suport

La CUP de Manresa va fer públic ahir un comunicat en què crida a oposar-se als nous comptadors.

Considera «incomprensible» que, després d'haver aprovat aquesta moció, l'equip de govern encara no s'hagi posat en contacte amb els propietaris de La Magrana per tal d'oferir-los «tot el suport jurídic i, en definitiva, tot el suport necessari per solucionar aquesta injusta situació».

Els regidors de la Candidatura creuen que, «després de l'aprovació de la moció, no hi ha excuses que valguin per no fer costat a totes aquelles manresanes i manresans que decideixin oposar-se a la instal·lació del comptador telegestionable».