L'Ajuntament "dóna suport" als contraris als comptadors, però diu que no té "cap competència en la matèria"

L´Ajuntament de Manresa va aprovar la moció defensada per una representant de la plataforma Stop Comptadors Arxiu/ Francesc Galindo

La botiga de productes naturals La Magrana fa més de deu dies que està sense llum. Aquesta és la mesura que pres la companyia Endesa, després que la responsable del negoci s'hagi negat a canviar els comptadors de la llum analògics, per uns de nous, els telegestionables. La responsable de la botiga, Isabel Canudas, va entrar una instància a l'Ajuntament de Manresa per explicar la seva situació i reclamar ajuda. Canudas assenyala que, de moment, l'Ajuntament "no m'ha contestat".

A preguntes d'aquest diari, fonts municipals han explicat que l'Ajuntament dóna suport a aquests ciutadans que es neguen al canvi de comptadors, i que ho ha fet a traves d'una proposició que es va aprovar en el ple municipal del novembre passat. Tot i això, recorden que "els Ajuntaments no tenen cap competència en la matèria i, per tant, tenen poc marge d´actuació". Fonts municipals afegeixen que "dins d´aquest poc marge" es va "aprovar una proposició, recollint el neguit d´alguns ciutadans i de la plataforma que es va muntar sobre el tema, i donar-los suport". La proposició insta a administracions superiors a paralitzar la instal·lació. El consistori reconeix que "davant de temes en què no té competències, l´Ajuntament es limita a fer posicionaments d´aquest tipus".



On s'ha d'adreçar els afectats?



Més enllà d´això, davant de possibles casos d´afectats, l´Ajuntament recomana que s´adrecin a l´oficina comarcal d´informació al consumidor, que té la delegació per l´Agència Catalana de Consum (Generalitat) per inspeccionar i aplicar la normativa de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris. Info: http://www.ccbages.cat/oficina-comarcal-dinformacio-al-consumidor/

Un dia a la setmana, un membre d´aquesta oficina també atén a l´Ajuntament. És dimecres de 10 a 12 (cal demanar hora a l´OAC: https://www.manresa.cat/web/article/4115-atencio-al-ciutada)