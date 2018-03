L'edifici que Oms i Ponsa va reformar al carrer de Sant Miquel completa el cercle

Carrer de Sant Miquel, número 9. Si hi passeu pel davant, atureu-vos-hi. Podreu contemplar la feina que hi han portat a terme durant tres mesos per netejar la façana i recuperar-ne els frescos. Cigonyes, serps, motius vegetals, sanefes, criatures mitològiques...

El propietari de l´immoble, el paleta de Prats de Lluçanès Joan Cirera, hi va posar un ascensor i va rehabilitar de dalt a baix l´interior de l´immoble, que al final del segle XIX es va encarregar de reformar l´arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. Els pisos, de lloguer, es van omplir ràpidament. Dels vuit disponibles que hi ha, només en resta un de buit.

Rehabilitada, també, la paret exterior lateral, que es va arrebossar i on es van tornar a marcar els carreus, faltava la principal. Cirera admet que ha estat un treball molt entretingut, i és que a més de netejar tota la façana –fins i tot s´han repintat les persianes de llibret–, també s´han hagut de refer moltes motllures i, el més important, s´han recuperat els frescos originals, la majoria dels quals estaven molt esborrats. Un restaurador italià s´ha encarregat d´aquesta part i ha utilitzat el sistema d´emprimació i pigments naturals per obtenir uns resultats semblants als originals. Atureu-vos-hi.