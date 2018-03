Manresa acollirà el congrés estatal de simulació clínica i seguretat del pacient

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) acollirà el mes vinent el Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient. Durarà 4 dies, de l'11 al 14 d'abril, i és previst que hi participin unes 150 persones cada dia.

L'organització ha triat Manresa per celebrar la trobada perquè la FUB ha incorporat la simulació als seus estudis, no tan sols en els de Ciències de la Salut, i perquè ofereix l'únic màster oficial en aquest àmbit de tot l'estat. També té el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC), que és on fan simulació els estudiants de Ciències de la Salut, els de Medicina i també s'hi fa recerca i formació contínua amb professionals bàsicament del món de la sanitat.

La simulació és una metodologia d'aprenentatge, explica la coordinadora del congrés i responsable del CISARC de la FUB, Aida Camps. Es tracta de «recrear una experiència el més pròxima possible a la realitat», on s'ha de prendre decisions com si es trobessin en aquella situació. «Es tenen en compte dos factors molt importants: l'emocional i l'intel·lectual. Quan incidim en aquests dos és quan aprenem».

Un cop s'ha dut a terme la simulació, dissenyada per professionals i personalitzada en funció de cada usuari, arriba la part d'anàlisi i reflexió, i si s'han comès errors. Camps explica que «podem mirar l'error amb una mirada genuïna, no com un judici, no sota la cultura on l'error està penalitzat, sinó que serveixi per evolucionar i aprendre». L'objectiu últim és millorar la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients i dels professionals sanitaris.

Pel CISARC de Manresa han passat professionals d'hospitals d'arreu de Catalunya per simular diferents situacions clíniques, equips de cirurgians, d'emergències, de seguretat, docents i fins i tot empreses de recursos humans. Hi passen els alumnes de Medicina de la UVic-UCC. La FUB també ha incorporat aquest mètode als seus estudis d'Administració i Direcció d'Empreses per simular, per exemple, la visita d'un inspector d'hisenda.

Al Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient hi haurà una jornada en la qual alumnes de Medicina i Infermeria de tot l'Estat faran simulacions i hauran de sotmetre's i resoldre diversos casos que se'ls plantejaran. El congrés es durà a terme amb el títol genèric «Simular per innovar i innovar per millorar». A part de professionals d'aquest àmbit també hi participarà l'astrofísic manresà Ignasi Ribas, que parlarà d'aprendre per innovar.