Crits de «Llibertat» a la plaça Major de Manresa i pintura contra l'edifici dels jutjats

La plaça Major de Manresa s'ha omplert aquest vespre de divendres amb centenars de persones que han expressat la seva disconformitat amb l'empresonament de Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, decretat aquesta tarda mateix, de forma incondicional i sense fiança, pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

L'acte, convocat a les 8 del vespre per l'ANC, Òmnium i el CDR de Manresa, ha estat presidit per pancartes i crits de «Llibertat»â€?, tot i que, en aquesta ocasió, el crit que més ha sonat ha estat «fora, fora, fora, la bandera espanyola». Uns problemes de megafonia han impedit sentir les primeres paraules dels parlaments, que ha encetat l'alcalde de la capital del Bages, Valentí Junyent. En el seu discurs, el batlle ha mostrat la solidaritat de l'equip de govern vers els empresonats i ha cridat a no defallit.

Seguidament, ha intervingut amb un to més reivindicatiu Eudald Camprubí, coordinador de l'ANC de Manresa. Ha exigit unitat a les forces polítiques i, a la gent, organització i mobilització. Camprubí ha dit que l'Estat «ha anat més enllà del que és admissible» i que cal «una resposta contundent, però pacífica, de la ciutadania». Aquestes paraules obren la porta a una nova onada de mobilitzacions.



Marxa cap als jutjats

Acabats els discursos, ningú s'ha mogut de lloc i la concentració ha continuat gairebé mitja hora més fins que, passats 2/4 de 9, ha arrencat una marxa de torxes cap a l'edifici dels jutjats de Manresa. Ha baixat per Sant Miquel al crit de «fora, fora, justicia espanola» i demanant la llibertat dels «presos polítics». A mig carrer d'Alfons XII s'ha cantat els Segadors.

Davant dels jutjats s'han concentrat de nou centenars de persones. Els quatre agents dels Mossos que custodiaven l'edifici no han pogut evitar que alguns dels presents llancessin pots de pintura contra la façana i altra cop hi ha hagut crits i proclames com «Això amb Franco ja passava».