La processó del Divendres Sant de Manresa estrenarà 'Encuentro' final a tres bandes

Tradicionalment, el conegut com Encuentro que es fa al final de la Processó de Setmana Santa de Manresa es fa entre la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena i la confraria del Natzarè. En l'edició d'enguany, però, tal com han informat fonts de la parròquia de la Seu, hi haurà novetats. L´Encuentro es farà a tres bandes amb la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist. Tindrà lloc el Divendres Sant, a 3/4 de 12 de la nit, a la Baixada de la Seu.

La Setmana Santa és el moment més important de l'any litúrgic cristià. Durant diversos dies, es recorden i recreen els darrers moments de Jesucrist a la Terra (la Passió, la Mort i la Resurrecció). Els actes que se celebraran a la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa són els següents:

El diumenge 25 de març (Diumenge de Rams), a les 6 de la tarda, es farà el Viacrucis amb el Sant Crist de l'Associació Reparadora de Pius IX. En el decurs del mateix es fan les catorze estacions de la vida de Jesús des de la seva mort fins al davallament del seu cos a la Creu.

El dijous 29 de març (Dijous Sant), a les 4 de la tarda, revestiment d´imatges i decoració floral de passos processionals del Natzarè i la Verge de la Bona Mort. El mateix dia, a les 4 de la matinada, Vetllada d´Adoració Nocturna. Els torns començaran a les 11 de la nit, a la Capella del Santíssim de la Seu. Ho organitza: la Secció d´Adoració Nocturna de la Ciutat de Manresa.

El divendres 30 de març (Divendres Sant), solemne Viacrucis, a les 11 del matí; estimació del Sant Crist, a 2/4 de 6 de la tarda; solemne Processó de Manresa per diversos carrers de la ciutat, a partir de 2/4 de 9 del vespre; Encuentro de la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist, a 3/4 de 12 de la nit, a la Baixada de la Seu, i final de la Solemne Processó, a les 12 de la nit.

Durant tota la setmana la Verge de la Macarena estarà exposada a la nau central de la Basílica de la Seu.