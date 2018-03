La Casa d'Andalusia descobreix les dones de la Generació del 27

Concha Méndez, Rosa Chacel, Pilar Valderrama, María Ce- garra... Són només quatre dels noms que van protagonitzar, ahir a la tarda, l'acte de la Casa d'Andalusia de Manresa sobre les dones de la Generació del 27. L'entitat va convidar a descobrir-les a la periodista, escriptora, assagista i professora Eva Díaz Pérez.

La conferència, inclosa en els actes per commemorar els 40 anys de l'entitat manresana i que s'afegia als del Dia de la Dona, va atraure a l'Espai Plana de l'Om una quarantena de persones. Va obrir la sessió el president de l'entitat, Francisco Bernal, que va manifestar la voluntat de la Casa d'Andalusia d'obrir-se a la ciutat amb propostes com aquesta, alhora que va lamentar que Manresa, culturalment parlant, està un xic adormida. Va assegurar que, per la part que toca a l'entitat, faran el possible per ajudar a canviar-ho. Bernal va recordar que, justament enguany, la ciutat és la Capital de la Cultura Catalana.