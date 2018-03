L'Ajuntament anuncia una nova revolució al trànsit per les obres vora les piscines

Igual que va fer al seu dia per anunciar les afectacions al trànsit de les obres a la Bonavista, el regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, va avisar, ahir, que les que es fan a l'entorn de les piscines també en tindran de molt importants. Per començar, a partir de dimarts i fins al final d'abril, els carrers de Viladordis (a partir de Francesc Macià) i de Vidal i Barraquer perdran un sentit de la circulació. Només s'hi podrà passar en direcció Via de Sant Ignasi.

Serracanta i Marc Aloy, regidor d'Urbanisme, van presentar, ahir al migdia, els primers canvis a la mobilitat provocats per les obres al Vidal i Barraquer; en aquest cas, per urbanitzar la vorera que queda més a prop de les piscines, les dues calçades i la mitjana entre les dues. D'ençà que va començar l'actuació, el gener passat, s'ha mogut l'aparcament de les piscines i enderrocat el mur del recinte. El terreny guanyat és per on creixerà el Vidal i Barraquer. També s'ha fet el trasllat dels serveis. Ara es treballa per fer un muret que separi el recinte de la vorera.

Acabada aquesta fase, s'executaran els treballs a la vorera a tocar de la façana del museu fins a final de juny i, posteriorment, s'iniciarà la urbanització del tram de la Via de Sant Ignasi entre Vidal i Barraquer i la Baixada dels Drets. L'obra tindrà un cost d'1,2 milions d'euros i una durada de deu mesos.

Serracanta va remarcar que els canvis a partir de dimarts «són el tret de sortida d'un conjunt d'afectacions molt importants que tindrem al llarg d'uns quants mesos per les obres a tot el conjunt de la Via de Sant Ignasi». Cal tenir en compte que, després d'aquesta actuació, en vindrà una altra que també afectarà la Via de Sant Ignasi a partir del carrer de Vidal i Barraquer cap al carrer de Bertrand i Serra, inclòs.



Buscar alternatives

El regidor va puntualitzar que «a partir de dimarts, que ja afectem el doble sentit de circulació del carrer de Viladordis, entrem en una etapa en què es veurà afectada la mobilitat d'una manera reiterada i contínua al llarg dels propers mesos». I va afegir que, «seguint l'esquema Bonavista, ens convé transmetre el missatge que, si no és del tot imprescindible, si no ets veí o veïna, o abonat o abonada [de les Piscines Municipals], hem de començar a pensar en itineraris alternatius. Insistim molt en la utilització de les rondes perquè hi haurà un moment que complicarem l'accés al Centre Històric de la ciutat». Serracanta va recordar que «qui vol lluir ha de patir», i ho va traslladar a les obres; vol dir que per millorar els carrers, la mobilitat patirà.



Canvi del bus i guals

Les obres que començaran dimarts suposaran traslladar la parada del bus del costat del Museu Comarcal al carrer de Viladordis; alguns contenidors i, important, que els veïns amb guals a Viladordis sí que puguin sortir en sentit de baixada, però no de pujada.