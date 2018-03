Manresa deixarà monuments a les fosques contra el canvi climàtic, avui

L'enllumenat ornamental dels edificis i monuments més emblemàtics de Manresa: la basílica de la Seu, el santuari de la Cova, el Pont Vell, el Pont Nou i la façana de la casa consistorial s'apagaran, avui, per donar suport a la iniciativa d'àmbit mundial promoguda pel World Wide Fund for Nature, anomenada «L'Hora del Planeta». L'Ajuntament ha anunciat que l'apagada es farà entre 2/4 de 9 i 2/4 de 10 de la nit. Consisteix a deixar a les fosques llars, edificis, monuments i empreses per demostrar un suport global a l'acció contra el canvi climàtic.