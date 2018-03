Xina entre jiaozi, papiroflèxia i moxibustió

A Manresa hi viuen prop de 600 xinesos amb els quals la gran majoria de la població autòctona manté una relació estrictament comercial. Llevat d'anar a algun basar o restaurant dels que regenten per comprar-hi o menjar-hi, el contacte és molt limitat.

Mentre no hi posen remei les futures generacions, amb la finalitat de cercar «el coneixement i acceptació mútua de les dues comunitats», el Centre Cultural Xinès de Manresa, constituït fa un any i que es tracta de la primera entitat d'aquest país nascuda a la ciutat, ha organitzat aquest mes, amb el suport de l'Ajuntament, una festa dels fanalets per donar la benvinguda a l'Any Nou xinès i el 1r Festival de Cultura Xinesa, que clourà, avui, a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cultural el Casino, una conferència sobre medicina tradicional xinesa pronunciada per Álex Gómez, professor de l'Escola Superior de Medicina Tradicional Xinesa de Barcelona.

Gómez aproparà els assistents al massatge xinès ( Tui-Na), l'acupuntura, la moxibustió –consistent a escalfar els punts d'acupuntura amb la moxa, una mena de cigar fet d'artemísia sostingut a pocs centímetres de la pell–, la fitoteràpia i la dietètica, entre altres tècniques d'aquesta medicina mil·lenària. Els assistents també aprendran la concepció que tenen de la salut i de la malaltia.

El festival ha ofert dues activitats més. A l'espai de cuina i menjador de l'escola La Font, que els va cedir les instal·lacions, el dia 11 de març una trentena de persones van aprendre a elaborar –i van poder tastar– dumplings o jiaozi, un menjar típicament xinès fet amb una massa de pasta de farina fina farcida amb carn i verdures picades que s'acostuma a menjar la cinquena nit de l'Any Nou xinès i en l'elaboració del qual participa tota la família. Significa benestar i properitat, i també es cuina per celebrar l'arribada o el comiat dels amics. Hi ha vegades que s'amaga a l'interior dels farcellets una moneda, i qui la troba es considera que serà afortunat durant l'any que comença. Al segon taller, de manualitats, el dia 17 passat, també a La Font, una vintena de persones es van iniciar en manualitats xineses com la pintura, la cal·ligrafia i la papiroflèxia, una de les icones més populars de l'artesania xinesa. Els participats van utilitzar paper original d'arròs i materials de pintura xinesos.

En espera de fer la d'avui, l'entitat s'ha mostrat satisfeta amb l'acollida rebuda per les activitats.