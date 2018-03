Unes 600 persones omplen Crist Rei de palmes, palmons i branques de llorer

Més de 600 persones s'han aplegat aquest diumenge al migdia davant l'església de Crist Rei de Manresa per participar en la tradicional benedicció de Rams. El rector de Crist Rei, mossèn Estanislau Corrons, ha recordat en el seu sermó que actualment «hi ha gent que també està portant la creu: innocents que estan a la presó i gent amb fam que fuig dels seus països».



Prop de 150 armats



Després de la benedicció de les palmes, palmons i branques de llorer i d'olivera, han arribat fins la plaça de Crist Reis els Armats de Manresa, que enguany, i amb motiu de la capitalitat de la Cultura Catalana, han desfilat acompanyats d´uns 50 armats de la Guàrdia de la Sang de Vila-Real, Castelló (que per ser a Manresa han sortit de la seva població a les 3 de la matinada), i de prop de 20 Armats de Moià. En total eren prop de150 persones.

Encapçalats per un carro tibat per tres majestusos cavalls blancs, els armats han passat per davant de Crist Rei, aturant-se davant del Casino, on l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha fet lliurament de les llaçades commemoratives de la desfilada. A continuació els armats han arribat a Sant Domènec on han format al mig de la plaça i han retornat al col·legi Pare Algué enfilant per la Muralla del Carme, el carrer Puigterrà de Dalt i, finalment, el Bilbao.

D´altra banda, a les 12 del migdia, els Tirallongues de Manresa han actuat a la plaça de Sant Domènec i han descarregar dos pilars de 4 d´entrada, una torre de 7, un 3 de 7 amb agulla i un 4 de 7. La torre de 7 ha estat la més matinera que han descarregat en la seva història.