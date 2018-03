L'oli produït al Bages es reivindica al mercat de Puigmercadal

L'oli produït al Bages es va reinvidicar ahir, al llarg del matí, a l'interior del mercat de Puigmercadal de Manresa, en la presentació de la Taula de l'Oli del Bages, una plataforma impulsada pel Rebost del Bages que té per objectiu promoure i valorar l'oli que es produeix a la comarca.

Mentre a fora la fina pluja no donava treva, a dins, desenes de persones desfilaven carregades de bosses, com cada dissabte, entre el peix, els menuts, els llegums i les hortalisses, i topaven, en una de les cantonades, amb una taula en la qual tenia lloc el tast d'oli del Bages. A banda, a moltes de les parades s'oferien aperitius elaborats amb l'or líquid de la comarca com a protagonista, que després es van unir en una desgustació conjunta al bell mig del mercat.

Gots blaus i poma entre tastos

Cap a 2/4 de 12 del migdia va arrencar el primer dels dos tastos d'olis. Hi van participar mitja dotzena de persones, que, sota el guiatge de l'olivicultor Sergi Cámara, de l'Obaga de l'Agneta de Manresa, van tastar dos olis de varietats bagenques, un verdal Manresa i un corbella. Una de les curiositats que va explicar Cámara és que els tastos d'olis es fan amb gots de color blau i no transparents «perquè el color de l'oli no és indicador»; i que entre tast i tast no hi ha pa, com potser caldria esperar, sinó talls de poma perquè «el gust d'aquesta fruita és més neutra» i permet assaborir en millors condicions l'oli.

Caviar, esferificacions i provetes

Un cop finalitzat el tast, en el qual els participants avaluaven l'oli en l'àmbit olfactiu, gustatiu i retronasal, va tenir lloc la degustació gratuïta dels aperitius elaborats pels paradistes amb l'oli bagenc com a protagonista.

Desenes de persones es van aplegar al voltant de les taules per assaborir plats delicats, entre els quals hi havia des de culleretes de carpatxo de gamba amb oli de caviar, passant per bacallà amb taronja i proveta d'oli, i l'esferificació d'oliva verda i oli de Corbella, fins a patata i pop amb oli de l'Obaga de l'Agneta, i el carpatxo de capipota amb vinagreta feta amb oli Corbella de Migjorn.

Meritxell Siurana, propietària de la parada LoSalat, explicava que havia preparat per a l'ocasió unes culleretes de bacallà amb taronja i unes provetes d'oli, i una esferificació d'oliva verda. Diego Morales, de Cuina7, mostrava orgullós la tapa de pop i patata amb l'oli de l'Obaga de l'Agneta; i el propietari de Menuts Ramon Soler havia preparat un carpatxo de capipota amb vinagreta amb oli Corbella. Soler aplaudia la iniciativa i declarava que, «amb aquestes accions, també es revitalitza i es parla més del mercat».

La presentació de la Taula de l'Oli del Bages (que és formada per una desena de productors locals) va tenir, a banda de Cámara, amb els productors Joan Fernàndez, d'Olis Migjorn de Navàs; Anna Castillo, d'Abadal; i Josep Maria Claret, del celler Collbaix. Van ser-hi també el conseller de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal, Josep Canals, i el regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, que no van voler perdre's les propietats de l'oli bagenc i van participar al primer tast.