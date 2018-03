Es donen a conèixer els guanyadors dels concursos d'aparadors i d'Instagram a la Fira de l'Aixada

La Floristeria Florentium, situada a la Plaça Major 11, i Jordi Senda, amb una fotografia del carrer del Balç, han estat els guanyadors, respectivament, de la quarta edició del concurs d'aparadorisme i decoració interior i del concurs d´Instagram de la Fira de l'Aixada 2018.



El premi aconseguit en el concurs d´aparadors és un cap de setmana ofert per Viatges Caditravel per a dues persones a Andorra en un hotel de quatre estrelles i amb entrades incloses a l centre termal de Caldea.





Demà a la tarda, lliurament de premis

L´objectiu principal d´aquest concurs és implicar i promoure el comerç local en les activitats que es duen a terme durant la Fira de l´Aixada de Manresa. La participació era oberta a tots els establiments d´àmbit comercial, de restauració i allotjament turístic de l'entorn immediat a l'espai on s´ha dut a terme la Fira, i el tema havia d´estar en consonància amb l´ambientació medieval, a l´entorn del S. XIV, que és l´època en què situemla Firade l´Aixada.El jurat del concurs ha estat format per Neus Comellas, regidora de Projecció de Ciutat i Festes de l´Ajuntament de Manresa; Anna Martí, de l´Associació Manresa de Festa i Joan Tomasa, representant de Manresa ComerçPel que fa al concurs de fotografia a través de la xarxa Instagram. El jurat, format per representants de l´Associació Manresa de Festa, ha triat la fotografia de Jordi Senda entre 407 fotografies rebudes. El premi concedit per viatges Caditravel és un cap de setmana a Andorra, en un hotel de 4 estrelles –una nit- règim de dormir i esmorzar amb entrada bàsica a Caldea per a dues persones.El concurs consistia en fotografiar amb dispositius mòbils el rerefons dela Firade l´Aixada (espais, personatges, detalls..) i compartir aquestes instantànies a la xarxa.L´acte de lliurament de premis dels dos concursos es farà demà a l´establiment Floristeria Florentium, a les 16.45 hores, amb l´assistència de la regidora de Projecció de la Ciutat i Festes, Neus Comellas; el representant de l´Associació Manresa de Festa, Joan Orriols; i un representant de Caditravel.