Unipost a Manresa tanca i deixa més de 40 treballadores al carrer

L'empresa Unipost ha tancat, finalment, a Manresa i han quedat sense feina més de 40 treballadores, segons denuncia en un comunicat la CGT. L'associació de treballadors assenyala que "CGT ha intentat acompanyar en aquest llarg i dolorós procés, tot i sabent quin seria el final".

CGT denuncia en el mateix comunicat que "CCOO va tornar a fer-li un favor a la patronal quan va convocar un règim d'aturades de dues hores amb la intenció de justificar la seva existència, però només va aconseguir desmobilitzar la plantilla", mentre que CGT, diu, apostava per "una vaga total i indefinida des de l'inici del conflicte".

En el comunicat, CGT retreu a l'Ajuntament de Manresa "no voler defensar les treballadores d'Unipost, tot i ser client de l'empresa", i assenyala que "només es va limitar a escoltar-les en un petit espai cedit per l'oposició a un ple municipal". Es demana si l'Ajuntament té, ara, "cap pla de reinserció laboral per ajudar les companyes".