La Buresa, la Casa Lluvià i la terrassa de L'Hotelet: nova ruta per la Manresa modernista

Manresa Turisme, gestionat per La Fundació Turisme i Fires de Manresa, engega una nova proposta turística: els Vespres modernistes. Es tracta d'una nova iniciativa cultural que oferirà als visitants la possibilitat de fer una viatge a la Manresa de principis del segle XX amb la visita a dos dels principals edificis modernistes de la ciutat, com la Buresa o la Casa Lluvià, inclosos un automòbil, indumentària i mosaics hidràulics de l'època. La visita es clourà amb una copa a la terrassa de L'Hotelet-Casa Padró (1914), des d'on podran gaudir d'unes vistes espectaculars del Passeig de Pere III, el teatre Kursaal i el Centre Cultural el Casino.

Els detalls d'aquesta nova iniciativa turística que ofereix la ciutat ha estat presentada aquest dimarts pel regidor de Turisme, Habitatge i Barris, Joan Calmet; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda; i la representant de l'establiment l'Hotelet, Montse Ros. Han assistit a la presentació membres de l'Oficina de Turusme i representants d'empreses i entitats col·laboradores. És el cas de Enric Masana, delegat del Col·legi d'Arquitectes al Bages-Berguedà; Albert Martí, de Mosaics Martí: Mariona Santasusana, de la corredoria d'assegurances Grup Santasusana, i Mercè López, conservadora del Centre de Documentaició i Museu Textil de Terrassa. La presentació s'ha fet a la terrassa de L'Hotelet.

Joan Calmet ha manifestat la seva satisfacció per "aquesta nova proposta turística, molt interessant, estimulant i engrescadora, que és possible gràcies a l'empenta de la gent de Manresa Turisme i el gran suport i la complicitat d'empreses i col·laboradors que ens fan costat". Per al regidor "el projecte Manresa 2022 és molt important i treballem de valent amb aquest objectiu, però la Manresa ignasiana no ho és tot, tenim també una oferta extraordinària com és l'Anella Verda o un pòsit modernista de primer nivell que volem impulsar molt més". Ha subratllat que el Turisme de Manresa "és una aposta estratègica de ciutat que ens la creiem i en poc temps en veurem els fruïts".



El modernisme de Manresa, actiu turístic de primer nivell

Al seu torn, Albert Tulleuda ha anat detallant les característiques de la nova turística, "que intuïm que funcionarà perquè ja, abans de la seva presentació, tenim reserves per realitzar-la". Per al gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, "el patrimoni modernista de la ciutat és un actiu turístic de primer nivell" i "volem que sigui no només una visita guiada sinó que sigui un autèntica experiència". Ha comentat que "de moment hem programat quatre sessions, però si funciona com esperem en tindrà continuïtat".

L'activitat té el suport de nombrosos col·laboradors: L'Hotelet-Casa Padró, on s'acaba la visita amb una consumició; el Grup Santasusana, que permet la visita a l'interior de la Buresa; el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Delegació Bages-Berguedà, que permet l'entrada a la Casa Lluvià; el Clàssic Motor Club Bages, que portarà un vehicle clàssic a la plaça de Sant Domènec; Mosaics Martí, que oferirà una demostració de com es fa un mosaic hidràulic; i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, que cedirà rèpliques de vestits d'època modernista.

Vespres modernistes es programarà el primer divendres dels mesos d'abril, maig, juny i juliol, concretament, el 6 d'abril, el 4 de maig, l'1 de juny i el 6 de juliol. L'horari de sortida seran les 7 de la tarda, des de l'Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major, on s'iniciarà el recorregut. El preu de l'activitat són 10 euros, i s'hi inclouen la visita guiada i la consumició a L'Hotelet. Les places són limitades, 25 persones per sessió.

Per incentivar l'estada a la ciutat, la proposta també es pot adquirir en format de paquet turístic, operat per l'agència de viatges Bages Terra de Vins.

L'any 2017, Manresa Turisme ja va dur a terme dues accions per posar en valor el patrimoni modernista de la ciutat, amb l'edició d'un fulletó sobre la ruta modernista i la programació de dues visites guiades, que van tenir un gran èxit de públic. Amb aquesta acció es vol fer un pas endavant més en la difusió d'aquest patrimoni alhora que es crea un producte turístic i cultural diferenciador.