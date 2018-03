Unes 50 persones convocades pel CDR Manresa protagonitzen un tall de carretera

Mig centenar de persones s'ha concentrat a les 7 d'aquest matí de dimarts al Parc de l'Agulla de Manresa per participar en una jornada de mobilitzacions de protesta de 24 hores per l'empresonament de membres del govern català i la detenció de Carles Puigdemont. L'acció ha estat convocada pel CDR de Manresa, que s'ha coordinat amb CDR de tot Catalunya. Els participants, que han anat arribant al Parc de l'Agulla entre les 7 i 2/4 de 8, s'han organitzat per grups i repartit en una vintena de cotxes. En un primer moment, no s'ha donat a conèixer quin tipus d'accions i en quins llocs es duran a terme. A mesura que ha avançat el matí i que s'ha fet palès que els CDR estan tallant carreteres de tot el territori català, s'ha sabut que els manifestants convocats a Manresa es dirigeixen cap a Ponent, on participen en un tall a la A-2, entre Alcarràs i Soses (Segrià). Fa escassos minuts, els manifestants procedents de Manresa han arribat a Alcarràs i hores d'ara ja tallen l'A-2, a l'alçada de la sortida 446. El Servei Català del Trànsit informa que la calçada està tallada al punt quilomètric 446, a Soses, en sentit Barcelona i que hi ha mig quilòmetre de cua. Els CDR que participen en aquest tall són els de la Catalunya Central i els de Ponent.

A l'accés principal del Parc de l'Agulla s'ha instal·lat una carpa, que s'espera que rebi més gent en convocatòries posteriors, establertes cada dues hores (9, 11, 13, 15, 17, 19 i 21 h). Entre els presents de primera hora que esperaven instruccions i hi havia curiositat: «Tornarem a casa a dormir o no? Jo he d'anar a treballar», deia un dels participants.

La crida del CDR, difosa per xarxes socials, demanava dur el cotxe amb el dipòsit ple, armilla groga, calçat esportiu, esmorzar, dinar i sopar, aigua i bateria externa per al mòbil.

Els organitzadors han repartit la gent en cotxes segons l'hora que havia de tornar cadascú cap a casa. També hi ha taxis de Barcelona.