Cinc candidats aspiren a ser rector de la UVic-UCC els pròxims anys

Cinc candidats aspiraran ser el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Recentment s'ha acabat el procés de selecció, al qual s'han presentat 13 persones. D'aquestes, 8 han quedat excloses perquè no complien alguns dels requisits necessaris. N'han quedat cinc que seran sotmeses a l'escrutini d'una comissió de selecció. S'estima que aquest procés d'elecció finalitzarà el maig vinent. El procés és totalment anònim, de forma que no se sap la identitat dels aspirants.

A final de l'any passat es va iniciar el procés per escollir un nou rector en substitució de Jordi Montaña. El pròxim juliol culminarà el seu segon i darrer mandat al capdavant de la universitat. El seu reglament impedeix que es pugui tornar a presentar. És la primera vegada que la universitat obre una convocatòria d'aquest tipus. Fa 8 anys Montaña va ser nomenat directament pel patronat de la Fundació Universitària Balmes, titular de la universitat.



La comissió de selecció

La comissió de selecció ha de deliberar a partir d'ara sobre la idoneïtat de cadascun dels candidats que han estat admesos. En un dels últims plens del patronat de la Fundació Balmes es va aprovar crear l'esmentada comissió en la qual hi ha representants dels ajuntaments de Vic i de Manresa, de la Generalitat, de la comunitat educativa i també de la societat civil. Així mateix tres acadèmics externs validaran els candidats. Entre aquests hi ha el catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i expresident del Col·legi de Metges, el berguedà Miquel Vilardell. En representació de l'Ajuntament de Manresa i de la Fundació Universitària del Bages participa a la comissió la regidora d'Universitats, Mercè Rosich.

La convocatòria que es va obrir per triar rector va ser pública, oberta i a nivell internacional. Un dels requisits per optar al càrrec és ser doctor i catedràtic, o disposar d'acreditació equivalent per una agència de qualitat nacional, estatal o internacional. Cadascun dels aspirants ha hagut de presentar la seva candidatura acompa-nyada d'un currículum i d'un pla d'actuació per a la universitat de quatre anys, que és el període que estaria en el càrrec, renovable quatre més.

Montaña va ser designat rector de la Universitat de Vic, i sota el seu mandat l'abril del 2013 es va signar la federació universitària entre Vic i Manresa que va suposar el naixement de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. També amb Montaña al capdavant s'ha posat en marxa aquest curs la facultat de Medicina de la UVic-UCC.