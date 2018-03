La Fundació Althaia explora les oportunitats de la robòtica en l'entorn sanitari

Una vintena de professionals de la Fundació Althaia han participat aquest dimarts en un taller de formació amb un Androide d´última generació amb el qual han pogut explorar les oportunitats que ofereix la robòtica i les noves tecnologies en l´entorn assistencial i docent.

La realització de la formació amb aquest robot humanoide, que s´anomena Pepper, ha permès als professionals interactuar amb l´Androide i descobrir les oportunitats d´innovació que ofereix en l´àmbit clínic i docent.

La sessió ha servit per recollir propostes entre representants de diverses àrees del centre de les possibles prestacions i finalitats que podria tenir Pepper per ajudar en l´entorn hospitalari.

Segons el Cap de Formació d´Althaia, Bartomeu Ayala, l´androide permetria acompanyar els professionals en les seves tasques i ajudar els usuaris. "El robot no substituirà a les persones, les acompanyarà", i ha afegit "el taller de formació ha servit per cooperar amb els professionals de l´empresa IDNTT que tenen aquesta tecnologia per acabar de confeccionar conjuntament un robot que pugui ser útil, a curt o a mitjà termini, en el món sanitari".

L´activitat ha estat organitzada per la Fundació Althaia, la Fundació Universitària del Bages, i la Unió Consorci Formació.