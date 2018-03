L'ascensor de la plaça Major, pendent de la darrera revisió per començar a funcionar

De les 7 del matí a les 11 de la nit, llevat d'algun dia puntual en què es pugui ampliar, és l'horari en el qual funcionarà l'ascensor públic que comunicarà el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major. L'espai d'accés des de la plaça ja és visible i ha quedat molt bé, com tota la resta. Malgrat que les obres acabaran aquest mes, mancarà l'última revisió perquè pugui anar.

L'ascensor havia de començar a funcionar per la Festa de la Llum, però no es va poder complir el termini previst per un problema amb el subministrament del material, tal com va explicar aleshores l'Ajuntament. Després, va situar la nova data d'estrena a final de març. Tampoc no podrà ser. Aloy ha informat a Regió7 que les obres sí que acabaran a final de març. «Tot i així, una cosa és quan finalitzaran les obres i una altra quan entrarà en funcionament l'ascensor. I no podrà entrar en funcionament fins que no s'hagi legalitzat la instal·lació. I això ja no depèn de nosatres sinó de l'empresa. Intentarem que sigui tan ràpid com es pugui, però és fa difícil de dir». La intenció és que sigui passada la Setmana Santa.

Quant al nou espai habilitat a la plaça Major per accedir a l'ascensor i a aspectes de vital importància com la seva seguretat, el regidor apunta que s'ha garantit ampliant la porta d'entrada al solar que hi havia inicialment i evitant que hi hagi racons. De fet, comenta, i és cert, és més estret el passatge de Sant Ignasi Malalt, a la mateixa plaça, que no pas aquesta entrada, que es pot veure perfectament des de la plaça estant, i on ja s'ha instal·lat la senyalització, presidida per unes grans lletres on diu «plaça Major».

Pel que fa a la il·luminació, Aloy explica que serà pública com a la plaça o en qualsevol carrer. Insisteix que «és un espai molt obert» i afegeix que li consta que molta gent l'espera amb candeletes perquè, sobretot per a les persones grans i amb mobilitat reduïda, suposarà no haver de passar per la incòmoda Baixada del Pòpul per salvar els onze metres de desnivell entre la plaça i el carrer.

Tant en un lloc com en l'altre hi ha sengles plaques de ferro envellit per informar que allà hi ha l'ascensor. Aquest material també és el que dóna personalitat a la coberta de la nova instal·lació.



Qui obrirà i tancarà la porta

El guàrdia municipal que hi ha a la plaça Major serà l'encarregat d'obrir i tancar la porta de reixa d'accés per la plaça Major a l'ascensor, que és adaptat pensant en les persones amb mobilitat reduïda que van amb cadira de rodes.

La construcció d'un ascensor per comunicar el carrer de Santa Llúcia número 9 amb la plaça Major van començar la primera setmana de l'octubre passat. Amb una durada prevista de tres mesos i un pressupost de 125.000 euros, han anat a càrrec de l'empresa Constructora de Solsona.

Per la part superior, desemboca sobre el carrer del Balç, en un solar de titularitat municipal, que dóna a la plaça Major. Aquest pas actuarà de mirador, amb vistes a la basílica de la Seu i a altres punts d'interès de la ciutat.

Les obres han suposat enderrocar l'escala interior de l'edifici de propietat municipal del carrer de Santa Llúcia número 9, deixant un espai adequat per al buc de l'ascensor, el qual serà de doble embarcament a 180º; vol dir que s'entrarà per una banda i que se sortirà per una altra. Per tal de fer-ne més visible el caràcter públic, les portes s'han fet de vidre.