Els Mossos desallotgen l'oficina de Caixabank a Manresa ocupada per tercer cop per la PAHC

Agents de la brigada ARRO dels Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres al vespre l'oficina de Caixabank a la plaça Major de Manresa que la PAHC Bages havia ocupat per tercer cop. La plataforma ha informat a través de Twitter, que hi ha hagut un detingut i que ha quedat en llibertat cap a 2/4 de 9 del vespre. El departament de comunicació del cos, però, ha detallat a aquest diari que no s'ha fet cap detenció si no, un trasllat a comissaria a efectes d'identificació. Un grup de persones s'ha concentrat davant la seu dels Mossos en senyal de protesta.



Una vintena d'activistes han entrat aquest matí a l'oficina de Caixabank per exigir a l'entitat bancària una solució definitiva per a Mourad, un membre de la plataforma, que, segons expliquen, ha vist com, després de no poder fer front a la hipoteca, se subhastava casa seva, passant a mans de la mateixa Caixa, i com l'entitat bancària li continuava reclamant el deute.



Fonts de la PAHC asseguraven que "avui no sortirem fins que no tinguem una solució. Si cal ens quedarem a dormir", però la intervenció dels Mossos ha posat fi a la protesta. L'organització, però, no llança la tovallola i assegura que hi tornaran fins aconseguir la condonació tota del deute de Mourad i un lloguer social al mateix habitatge on viu ara.





La arro dels mossos arrivant a la protesta de la @PAHCBages a Manresa pic.twitter.com/WhlinEehbH — Joan Bach (@JoanBach) 28 de marzo de 2018

En aquesta ocasió,i ha argumentar que no es donen les condicions perquè l'afectat pugui accedir a un lloguer social. L'entitat ha subratllat que ofereix llogues socials i sortides pactades sempre d'acord amb la llei, però és necessari que siguin persones que es trobin en risc d'exclusió social, i aquest no és el cas. Insisteixen que es busca una solució adaptada als casos sempre que estiguin dintre dels barems que ho permeten.En la primera ocupació , que va tenir lloc dimecres passat, la PAHC Bages va sortir de les oficines amb un compromís de l'entitat per solucionar el cas. Divendres, CaixaBank els va fer una oferta que la PAHC no va acceptar i que els va portar a tornar a tancar-se a les oficines de la plaça Major. Segons fonts de la PAHC, l'oferta que CaixaBank va fer a Mourad va ser rebaixar-li el deute que té a 6.000 euros, però sense oferir-li un lloguer social a l'habitatge on viu ara.