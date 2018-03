La PAHC ocupa per tercer cop en una setmana l'oficina de CaixaBank de la plaça Major

La PAHC Bages ha ocupat per tercer cop en una setmana l'oficina que CaixaBank té a la plaça Major de Manresa. Els activistes de la plataforma antidesnonaments, que avui són una vintena, exigeixen a l'entitat bancària una solució definitiva per a Mourad, un membre de la plataforma, que, segons expliquen, ha vist com, després de no poder fer front a la hipoteca, se subhastava casa seva, passant a mans de la mateixa Caixa, i com l'entitat bancària li continuava reclamant el deute. Fonts de la PAHC asseguren que "avui no sortirem fins que no tinguem una solució. Si cal ens quedarem a dormir".

La PAHC Bages reclama des de les oficines de plaça Major aconseguir una condonació total del deute de Mourad i un lloguer social al mateix habitatge on ara viu. En la primera ocupació, que va tenir lloc dimecres passat, la PAHC Bages va sortir de les oficines amb un compromís de l'entitat per solucionar el cas. Divendres, CaixaBank els va fer una oferta que la PAHC no va acceptar i que els va portar a tornar a tancar-se a les oficines de la plaça Major. Segons fonts de la PAHC, l'oferta que CaixaBank va fer a Mourad va ser rebaixar-li el deute que té a 6.000 euros, però sense oferir-li un lloguer social a l'habitatge on viu ara. Aquest matí de dimecres, membres de la PAHC s'han tornat a tancar amb l'objectiu d'aconseguir la solució reclamada per a Mourad.