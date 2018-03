Processó de Setmana Santa 2018 a Manresa: horari i recorregut

La Processó de Divendres Sant a Manresa tornarà a recórrer aquest divendres, 30 de març, el centre de la capital del Bages. Com dicta la tradició cristiana, els confrares sortiran pels carrers amb les seves germandats acompanyant el pas d'un Crist o d'una Mare de Déu per recrear la Passió de Jesucrist. Aquest 2018, la processó de Manresa mantindrà el recorregut i presentarà una important novetat: el conegut com Encuentro que es fa al final de la Processó de Setmana Santa de Manresa i en el qual participen la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena i la confraria del Natzarè, s'aplicarà. En l'edició d'enguany, l'Encuentro es farà a tres bandes amb la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist. Tindrà lloc el Divendres Sant, a 3/4 de 12 de la nit, a la Baixada de la Seu. A continuació t'informem del més destacat de la Processó de Setmana Santa a Manresa, amb l'horari i el recorregut inclosos.

Hora d'inici de la Processó de Manresa 2018



A 2/4 de 9 del vespre arrencarà la Processó del Divendres Sant de Manresa, amb inici i final a la Baixada de la Seu passant per diversos carrers de la ciutat. L'Encuentro de l'Esperança Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist tindrà lloc a 3/4 de 12 de la nit, a la Baixada de la Seu, i a continuació, cap a les 12, es farà el final de la Solemne Processó.

Qui participa a la Processó de Divendres Sant?



Desfilaran pels carrers de Manresa aquest divendres 29 de març els Armats de Manresa, el pas vivent del Crist Captiu del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou; la confraria del Natzarè, la Unió Musical del Bages, l'Associació Reparadora Pius IX, la confraria de la Bona Mort, la confraria de la Verge dels Dolors, la confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist (pas del Sant Sepulcre), el seguici d'autoritats i la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, pas que els portants carreguen a pes (igual que el de l'Associació Reparadora Pius IX).

El recorregut



L'itinerari de la Processó de Manresa d'aquesta Setmana Santa 2018 serà el següent:

L'anada

Baixada de la Seu,

Carrer de Vallfonollosa,

Placeta d'en Creus,

Plaça de la Reforma,

Carrer d'Alfons XII,

Plana de l'Om,

Carrer del Born,

Plaça de Sant Domènec,

Passeig de Pere III,

Plaça de Crist Rei

La tornada:

Carrer d'Àngel Guimerà,

Plaça de Sant Domènec,

Carrer del Born,

Plana de l'Om,

Carrer d'Alfons XII, ç

Plaça de la Reforma,

Placeta d'en Creus,

Vallfonollosa

Baixada de la Seu

Fes clic aquí si vols veure la Processó del Divendres Sant de Manresa de l'any passat en fotos.