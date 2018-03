La Renfe mourà la taquilla al pàrquing mentre s'executi la reforma del vestíbul

Per l'estació de la Renfe de Manresa hi passen cada dia una mitjana de 3.200 persones. Per ara, aquests usuaris no s'han vist excessivament afectats per les obres que s'estan fent a les andanes, per on ha començat l'actuació a l'estació. Una vegada acabades, continuaran pel vestíbul. Mentre durin, s'habilitarà una taquilla provisional al pàrquing, que ocuparà l'espai on ara hi ha material d'obra i que no prendrà places d'aparcament. La previsió és que la comencin a muntar el maig.

Guiat per Llorenç Cuenca, supervisor de la línia Manresa-Vacarisses, aquest diari ha pogut veure de prop els primers resultats de l'actuació, iniciada el desembre passat, que té una durada prevista d'un any i un pressupost d'1,4 milions d'euros.

De moment, les obres es concentren a les andanes. Consisteixen a fer-ne créixer l'alçada per arribar als 68 centímetres, la qual cosa permetrà als usuaris -sobretot a les persones amb mobilitat reduïda- entrar al tren a peu pla, no com ara; i a ampliar-les a 200 metres per facilitar l'estacionament de trens amb més capacitat. A més a més, s'ha instal·lat un nou paviment gravat pensat per a les persones invidents.

Tota aquesta feina s'ha portat a terme a l'andana de les vies 2 i 4 i la setmana passada va començar a la de les vies 1 i 3. Mentre les executen, durant el dia, els trens només circulen per les vies on no hi ha obres. A la nit, pernocten a Manresa sis trens dobles i el semidirecte, del model Civia.

La part que generarà més enrenou a nivell dels viatgers serà la que afectarà el vestíbul, que inclourà la instal·lació de dos ascensors per anar d'una andana a l'altra sense haver de baixar i pujar escales. Mentre duri, s'instal·larà un mòdul prefabricat al pàrquing per fer de taquilla provisional.

Als ascensors s'hi entrarà des de les andanes i baixaran al nivell del passadís subterrani on ara s'arriba amb escales; passadís que servirà per anar d'un ascensor a l'altre. Les escales es mantindran, però les faran noves perquè ara són massa verticals. Les noves tindran tres metres des del primer al darrer graó, amb un replà més ample, com marca la normativa. A la banda de l'andana que dóna a la via 4, el calaix de l'ascensor anirà just on hi ha una columna de suport de la catenària, que s'haurà de moure. Es farà nou un tros de la marquesina d'aquesta andana i a les dues que hi ha es renovarà l'enllumenat i la senyalització. El disseny del nou vestíbul serà pioner en una estació de rodalies i ha de servir de model per a la resta d'estacions a mesura que es vagin renovant. Hi predominarà el blanc i s'eliminaran el fals sostre i la taquilla, de manera que guanyarà alçada i amplada.