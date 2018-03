Restriccions de trànsit a causa de les obres a l'entorn de les piscines

Des d'aquest dimarts només hi ha un carril de circulació al carrer Vidal i Barraquer, davant mateix de les piscines municipals, i al carrer Viladordis des de l'avinguda Francesc Macià fins a l'esmentat Vidal i Barraquer. Ara només s'hi pot baixar per anar a sortir a la Via de Sant Ignasi (imatge) i es prohibeix circular en direcció al barri de la Sagrada Família. Dimarts els operaris van ocupar la major part del Vidal i Barraquer amb tanques i van pintar al terra els senyals provisionals que marquen els nous itineraris. Un cop s'acabi aquesta fase d'obres, els treballs es traslladaran a la Via de Sant Ignasi.