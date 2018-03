Un robot regna per un dia a Sant Joan de Déu

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa va rebre aquest dimarts una visita del tot inusual. Es tracta del Pepper, un robot humanoide d'última generació que domina 21 idiomes (el català encara no, però aviat ho farà), que és capaç de mantenir un diàleg relativament fluid amb qualsevol persona i que fins i tot té la capacitat de detectar el seu estat d'ànim en funció, per exemple, del to de veu. Fa 1,20 metres d'alçada, i aquest dimarts va sorprendre el personal del centre amb la seva desimboltura.

No és que sigui la nova adquisició d'Althaia, sinó que va participar en una jornada de treball per explorar quines aplicacions podria tenir el robot humanoide en un hospital. La iniciativa la va organitzar Althaia, la Unió Consorci Formació i la Fundació Universitària del Bages juntament amb l'empresa que comercialitza i desenvolupa l'enginy, Idntt, soci de SoftBank Robotics, multinacional japonesa creadora del Pepper. Es tracta d'una organització que ajuda grans empreses a accelerar els seus processos d'innovació.



Robots i robots



Actualment ja hi ha robots que fan intervencions quirúrgiques amb precisió mil·limètrica. Però no és el cas del Pepper. Es va concebre inicialment per a temes relacionats amb el món de l'oci però se li volen trobar altres funcions. Per això professionals d'Althaia van participar en un taller de formació per explorar en què podria ajudar el giny en un hospital en el seu dia a dia.

«El Pepper és un robot de protocol», va explicar Pere Barnola, d'Idntt. «Sí que hi ha robots que poden fer moviments d'alta precisió a nivell quirúrgic. No és l'objectiu del Pepper. En aquest cas és més d'acompanyament».



Sessió de treball



A la sessió de treball, durant la qual el robot rebia la gent a la sala d'actes, es presentava i explicava què és el que farien, van sorgir algunes idees. Per exemple, que el robot pugui fer tasques d'acompanyament a pacients que tenen algun impediment. «No es cansa i té molta paciència», va dir Barnola. També, acompanyar malalts que han d'estar en un entorn aïllat per «ser la seva finestra cap enfora». Pot ser útil per recollir dades: «si la gent està en general contenta del servei, temps d'espera... Tot això automàticament sense necessitat que hi hagi una enquesta de pregunta i resposta, perquè té eines per fer-ho i pot identificar si ets un home o una dona, l'estat d'ànim i fins i tot l'alçada».

El cap de formació d'Althaia, Bartomeu Ayala, pensa en més possibilitats: informació, formació, educació en la salut, orientar els usuaris que es mouen per l'hospital. «Pot transmetre confiança, tranquil·litat i fer acompanyament». «També veig una possibilitat d'interacció molt important amb els nens a les sales d'espera» i fins i tot fer educació sanitària a les escoles. «No es tracta de substituir les persones. Això s'ha remarcat molt, sinó de fer acompanyament».

Segons Ayala, el taller tenia dos objectius. Per una banda, «que els nostres professionals vegin quines tecnologies es poden aplicar. I per una altra, col·laborar amb el desenvolupament de les prestacions i finalitats que hauria de tenir el Pepper en el món sanitari». Comenta que «el que hem de tenir clar és que hem de conèixer les noves tecnologies, el que està passant. Ja ho fem en impressió 3D i treballem amb la realitat virtual i augmentada», aplicacions que ja són una realitat a Althaia.

Sant Joan de Déu de Manresa és el primer hospital en el qual Idntt porta a terme aquest tipus de sessions de treball. També ho fa en empreses d'altres sectors. Tot i així Barnola va explicar que hi ha hospitals dels Estats Units que han incorporat el robot humanoide per fer tasques de recepció i també per fer companyia a nens.



Qui és el Pepper

El Pepper té sensors pertot arreu. És capaç de mantenir un diàleg complex amb un humà i d'identificar un rostre. El pot emmagatzemar al seu registre de dades i reconèixer-lo al cap d'un quant temps. Disposa d'altaveus a les orelles i micròfons unidireccionals que li permeten saber d'on ve la veu que es dirigeix a ell. Immediatament també hi adreça la mirada. La seva bateria té una capacitat de 12 hores. Gràcies a càmeres, làsers i sonars pot detectar objectes i, per tant, circular sense entrebancs i reconèixer l'espai que té al seu voltant.

Porta una tauleta al pit per interactuar amb l'usuari de forma tàctil. Si li toquen el cap diu, enriolat, que té pessigolles. Es va crear amb l'objectiu d'interactuar amb la gent, comenta Barnola. Fa 1,20 metres perquè no imposi, al contrari, i els ulls es van dissenyar grans perquè doni confiança i generi simpatia.

Un robot per 17.000 euros

El seu preu base és de 17.000 euros. A partir d'aquí s'hi han de sumar les aplicacions i la programació que s'hi puguin anar afegint perquè realitzi les funcions que se li encomanin, explica Barnola. «Tècnicament és superavançat. Dels millors».

Segons la seva opinió, aviat es veuran molts Peppers. Al Japó ja és habitual veure'n en comerços, recepcions d'hotels o bancs per fer tasques d'atenció al client, transaccions, compres, ajudes o donar indicacions. «Aquí tot just estem fent els primers passos en robòtica d'aquest tipus, però a curt i mitjà termini n'hi haurà perquè poden ser de molta ajuda». El Pepper va ser l'estrella de la jornada ahir a Sant Joan de Déu. Una estrella que, quan es va acabar la demostració -un xou en algun moment-, va acabar a dins d'una caixa.