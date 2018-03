La situació política deixa els 125 anys de les Bases sense acte institucional de clausura

Els actes commemoratius dels 125 anys de les Bases de Manresa no tindran un acte institucional de clausura, tal i com es preveia en un primer moment, a causa de l´actual situació política a Catalunya. Era previst que es dugués a terme al Palau de la Generalitat o bé al Parlament de Catalunya. Ara «se´ns fa difícil trobar un interlocutor», han assegurat els comissaris de la commemoració, Jordi Rodó i Francesc Comas.

Sí que hi va haver un acte d´obertura institucional dels 125 anys. Va ser el març de l´any passat al saló de sessions de l´Ajuntament de Manresa amb la presència de les màximes autoritats del país: el President de la Generalitat, Carles Puigdemont; la Presidenta del Parlament de Catalunya d'aleshores, Carme Forcadell i la de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, a més a més de l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Puigdemont és ara custodiat per la justícia Alemanya i Forcadell és empresonada a Madrid.

La previsió de la Comissió Cívica dels 125 anys de les Bases de Manresa i els comissaris de la commemoració era que es fes un acte institucional de cloenda per aquestes dates i que també comptés amb la participació de les màximes institucions del país. Però no podrà ser.

La commemoració posarà dilluns punt i final a les activitats a Manresa amb la cloenda de l´exposició «Els fonaments del catalanisme polític. Les Bases de Manresa. 125 anys» que es pot veure al Casino. I desembarcarà a Barcelona per donar-hi ressó a nivell nacional.

A partir del 12 d´abril la mateixa exposició es podrà veure a la seu central de la Diputació de Barcelona, a l´edifici de Can Serra de la Rambla de Catalunya. Així mateix s´ha programat dos actes acadèmics a la capital catalana. El primer se celebrarà el 19 d´abril a la seu de l´Institut d´Estudis Catalans, on hi haurà el debat «La Renaixença a judici», i el 26 d´abril se´n celebrarà un altre a l´Ateneu Barcelonès amb el títol «De regió a República», que farà una revisió cronològica i històrica d´aquests 125 anys.

Aquest dimecres al migdia s´ha presentat els darrers actes de la commemoració amb la presència dels seus comissaris, Francesc Comas i Jordi Rodó, i l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

Junyent ha comentat que el balanç de totes les activitats que s´han fet al llarg d´un any per celebrar i recordar els 125 anys de les Bases de Manresa s´haurà de fer al final de la commemoració. Tot i així ha reflexionat que es van plantejar dos objectius: fer-ne divulgació a nivell local, «i crec que s´ha aconseguit», i projectar la ciutat cap enfora, i «ho farem amb l´exposició a la Diputació perquè se celebrarà en aquestes dates» -coincidint amb Sant Jordi- «i per l´actual moment polític».

L´exposició «Els fonaments del catalanisme polític» es podrà veure al Casino de Manresa fins dilluns, tret d´aquest divendres, que es tancarà tancat.