L'inici de la processó de Divendres Sant omple la baixada de la Seu de Manresa

Silenci sepulcral en el tret de sortida de la processó de Divendres Sant a Manresa. A dos quarts de 8 tocats ha començat el seguici religiós amb els passos sortint de la basílica de la Seu. Els Armats han obert la comitiva enmig d'una munió de persones que s'han concentrat a la Baixada de la Seu per seguir la processó, i tot seguit s'han obert pas les diferents confraries.

Aquest any, els assistents no han pogut veure el pas Vivent del Crist Captiu, que no ha sortit per manca de gent que el portés. Els aplaudiments més forts han arribat quan ha sortit Nostra Senyora de l'Esperança Macarena.

La principal novetat d'enguany és al final del del recorregut, en el tradicional Encuentro, que en anys anteriors es feia entre el pas de de la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena i la confraria del Natzarè. En l'edició d'enguany, però, l'Encuentro es farà a tres bandes amb la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist. Serà, aproximadament, a 3/4 de 12 de la nit a la Baixada de la Seu.