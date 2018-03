Els Mossos desallotgen la PAHC de l'oficina de la plaça Major de CaixaBank

El pols que mantenen la PAHC Bages i CaixaBank pel cas d'un afectat es va saldar aquest dimecres amb la intervenció dels Mossos d'Esquadra per desallotjar els ocupants de l'oficina de la plaça Major de Manresa i un activista traslladat a comissaria per ser identificat i que després van deixar marxar.

Els activistes ocupaven aquest dimecres per tercer cop en una setmana l'oficina exigint una solució definitiva per a Mourad, que ha vist com, després de no poder fer front a la hipoteca, se subhastava casa seva, passant a mans de la mateixa Caixa i com l'entitat bancària li continuava reclamant el deute.

La PAHC Bages reclama amb les ocupacions de l'oficina de la plaça Major una condonació total del deute de Mourad i un lloguer social al mateix pis on ara viu.

En la primera ocupació, que va tenir lloc dimecres passat, la PAHC Bages va sortir de les oficines dient que l'entitat s'havia compromès a solucionar el cas. Divendres, CaixaBank els va fer una oferta que la PAHC no va acceptar i que els va portar a tornar a tancar-se ahir a les oficines de la plaça Major.

L'oferta que CaixaBank va fer a Mourad va ser rebaixar-li el deute a 6.000 euros, però sense oferir-li un lloguer social. Aquest dimecres, una vintena de membres de la PAHC es van tornar a tancar amb l'objectiu d'aconseguir la solució reclamada per a Mourad.

CaixaBank va interposar denúncia pels fets i va argumentar que no es donaven les condicions perquè l'afectat pogués accedir a un lloguer social. L'entitat va subratllar que ofereix llogues socials i sortides pactades sempre d'acord amb la llei, però és necessari que siguin persones que es trobin en risc d'exclusió social, i aquest no és el cas. Insisteixen que es busca una solució adaptada als casos sempre que estiguin dintre dels barems que ho permeten.

Una trentena d'activistes es van concentrar davant la comissaria dels Mossos mentre esperaven l'alliberament del company.